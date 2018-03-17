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Çiçeklerle donattığı çöp kovasıyla ilgi odağı oldu

İstanbul Bahçelievler'de bir temizlik görevlisi, sokaklarda çalışırken kullandığı çöp kovasını çiçeklerle donattı.

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Çiçeklerle donattığı çöp kovasıyla ilgi odağı oldu

16 yıldır belediyede temizlik görevlisi olarak çalışan 49 yaşındaki iki çocuk babası Sinan Sertdemir, çalışırken kullandığı tekerlekli çöp kovasını çöpte bulduğu çiçeklerle süsledi.

Bahçelievler sokaklarında bütün gün temizlik yapan ve çiçekli çöp kovasıyla dolaşan temizlik görevlisi, vatandaşların ilgisinden memnun.

"İnsanlar duvarlara bakacağına çiçeklere baksın"

Çiçekleri çok sevdiğini ve doğanın daha güzel olmasını istediğini söyleyen Sertdemir, "İnsanlar duvarlara bakacağına çiçeklere baksın istedim. Temizliğimizi yaptığımızda daha güzel olsun. İnsanların tepkisi de güzel. Hep fotoğraflarımı çekiyorlar. Memnun kalıyorlar onlar da. Fotoğraf çekilmek istiyorlar benimle ama yasak olduğunu söylüyorum. Habersiz çekiyorlar" diye konuştu.

Kaynak: DHA

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