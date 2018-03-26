Çiçeklere bürünen Akdamar Adası ziyaretçi akınına uğruyor

Bol oksijen, yeşilllik, denizin maviliği... Akdamar Adası, Van'ın en önemli tarihi, turistik değerlerinden Van Gölü'nde yer alıyor. Her yıl çok sayıda yerli ve yabancı turistin ziyaretçi akınına uğruyor.

Hem Akdamar Adası hem de Vaspurakan Kralı 1. Gagik tarafından 915-921 yıllarında yaptırılan Akdamar Kilisesi, baharın gelişiyle ilgi odağı oldu. Kentin tarihi ve doğal güzelliklerini görmeye gelenler, Van Gölü'nün ortasındaki Akdamar Adası ve üzerindeki kiliseyi ziyaret etmeden bölgeden ayrılmıyor. Özellikle İranlılar tarafından yoğun şekilde ziyaret edilen adayı, ayda yaklaşık 10 bin kişi geziyor.

Gölün mavi suları, Artos Dağı'nın henüz erimemiş karları ve badem ağaçlarının rengarenk çiçekleriyle bütünleşen ada ve üzerindeki tarihi kilise, fotoğraf meraklılarının da ilgisini çekiyor.

"Adanın müthiş bir doğası var"

Ziyaretçilerden Helin Özakbaş, işi dolayısıyla 3 yıldır Van'da yaşıyor. Fırsat buldukça Akdamar Adası'nı ziyaret ediyor.

"Adanın müthiş bir doğası var. Oksijeni bol, yeşil ve ayrıca deniz havası alabiliyorsunuz. Havaların ısınmasıyla Akdamar'da da badem ağaçları çiçek açtı. Van ve bölge gerçekten çok güzel. Bence herkesin gelip, bu eşsiz doğayı görmesi gerekiyor."

İranlı ziyaretçilerden Neda Sohrabi de, 3 yıldır nevruz tatilini Van'da değerlendiriyor ve her gelişinde adayı mutlaka geziyor.

"Ülkemizin ve Van'ın kültürü birbirine çok yakın. Burada hiç yabancılık çekmiyoruz. Van'da gezilip görülmesi gereken çok güzel yerler var. İnsanları da çok iyi. Akdamar'ı çok beğeniyoruz ve bu beşinci ziyaretimiz ama en çok yemeklerini seviyoruz."

Van'a ilk kez geldiğini anlatan Nergiz Keremi ise, gördüğü güzellikler karşısında ziyaretini yineleyeceğini dile getirdi. Keremi, "Bu kentte yabancılık çekmiyoruz. Kendimizi ülkemizde gibi hissediyoruz" dedi.

Kaynak: AA