Çiçekçiliğin 'en iyileri'ne ödüller verildi

Türkiye Çiçekçiler Birliğince (TÇB) Antalya'nın Manavgat ilçesinde 4. Geleneksel Çiçekçiliğin "En"leri ödül töreni düzenlendi.

Bir otelde gerçekleştirilen eğitim programının ardından, çiçekçiliğin en iyilerine ödülleri verildi. TÇB Başkanı İsmail Başaran ve Yönetim Kurulu Üyeleri ile birlik üyelerinin katılımıyla gerçekleşen etkinlikte15 kategoride ödül dağıtıldı.

Başaran, gazetecilere yaptığı açıklamada, birlik olarak sektörün gelişmesi ve paydaşlarının kendilerini yenileyerek çağın gerekliliklerine uyum sağlamaları için her yıl eğitim semineri düzenlediklerini ve en iyi çiçekçileri ödüllendirdiklerini söyledi.

Bütçe ve organizasyon bakımından Türkiye'nin en güçlü ve katma değer üreten kuruluşlarından olduklarını belirten Başaran, "Aylık ortalama 10 bin çiçek siparişi üreten bir kuruluşuz. E-ticaret üzerinden çiçeğin kalitesini bozacak fiyatlarda satış yapmıyoruz. Aylık ortalama 10 binin üzerinde sipariş üreten bir kuruluşuz. Her siparişin ortalama değeri 80-120 lira arasında değişiyor." dedi.

Katılımcıların ödül aldığı kategoriler şöyle:

"(Centilmenlik) Semih Şen, Meriç Tanyel, Oğuzhan Tatlıcı, 'Zor Bölge' Ferhat Doğala, Yavuz Taşdemir, Bulut Aydın, 'Özel Tasarım' Ercan Ünal, Turgut Sayınsoy, İsmail Bakaç, 'Siparişte Kusursuzluk' Vedat Yıldız, Fikret Duygu, Murat Aytaç, 'Gelişimde öncülük' Kerem Uşar, Cihan Altunkaya, Nesaret Şimşek, 'Hızlı Teslimat' Serhan Alkan, Salih Serkan Akbulut, Mehmet Şefik Şerbetçi, 'Özel Günler' Erol Taşdizer, Bora Çaldıran, Ramazan Kıyatsil, 'Zerafet' Özlem Çevik."

Ödül töreni kapsamında kapalı gözle çiçek yapma yarışması düzenlendi. Yanlarında bir yardımcıyla en iyi çiçeği yapmaya çalışan yarışmacılardan Serhan Alkan, Şaban Kardaş ikilisi birinci oldu. Yarışmada, Elmas Yurdakul, Bayram Yurdakul ile Hakan Sakin ve Kadir Durak ikilileri ikinci ve Özlem Çevik ile Şefik Özdemir ikilisi de üçüncülüğü elde etti. Birinci olan ikileye 800 lira, ikincilere 600 lira ve üçüncü olan ikiliye de 400 lira para ödülü verildi.