Çiçek açan kayısı bahçeleri büyülüyor

Bulunduğu coğrafi konum itibarıyla yoğun kayısı üretiminin yapıldığı Iğdır'da, İran, Nahçıvan ve Ermenistan sınırında bulunan kesimlerdeki binlerce kayısı ağacı, baharın gelmesiyle çiçek açtı.

Her yıl yaklaşık 35 bin ton kayısı rekoltesinin gerçekleştiği kentteki ağaçların çiçek açmasıyla araziler beyaza bürünerek, gelinliğini giydi.

Yeşil ve beyazın birleşmesiyle sanki doğal bir stüdyoya dönüşen ve görenleri büyüleyen bahçeler, yöre halkının yanı sıra turistlerin de akınına uğruyor.

Iğdır Fotoğraf Gezi Kültür ve Doğa Derneği (FGD) Başkanı Muhammed Akkuş, kayısı bahçelerinin her mevsim ayrı bir güzellik sergilediğini söyledi.

Yeşil tonların içinde açan beyaz çiçeklerin ilgi çekici güzellik sergilediğini belirten Akkuş, "Bahçeler sonbaharda yaprakların sararmasıyla, ilkbaharda da çiçek açmasıyla güzel görüntüler sergiliyor" dedi.

"Kayısı bahçelerini görmek için gelen gezi grupları var"

Beyazlara bürünen bahçelerin adeta doğal bir stüdyoya dönüştüğünü aktaran Akkuş, sözlerine şöyle devam etti:

"Sonbahar ve ilkbaharda fotoğrafçı arkadaşlarımızı davet ediyoruz, çok güzel kareler elde ediliyor. Iğdır mikroklima iklime sahip olan bir il olduğu için özellikle yeşiliyle saklı bir cennet. Bazı gezi gruplarını bu bahçelere getiriyoruz ve çok ilgilerini çekiyor. Özellikle kayısı bahçelerini görmek için gelen gezi grupları var ve bahçeler bu grupların çok hoşuna gidiyor."

"Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim"

Konya'dan Iğdır'a kayısı bahçelerini görmek için gelen Selen Ocak da karşılaştığı manzarayı çok beğendiğini söyledi.

Baharın renk tonları arasında açan beyaz çiçeklerin büyüleyici manzaralar sunduğunu aktaran Ocak, şunları söyledi:

"Çiçek açan kayısı bahçelerini gezdim, gerçekten çok güzel bir yer. Bahçeler mis gibi kokusu ve güzel doğasıyla harika olmuş. Herkesin gelip görmesini tavsiye ederim. Burada bolca fotoğraf çektik. Bahçelerin yeşilliği ve mis gibi havası çok güzel, şehirden uzak, tertemiz bir yer. Gördüğüm manzara beni çok etkiledi. Ömrüm boyunca unutmayacağım bir manzarayı izleme fırsatını bulduğuma çok sevindim."

Kaynak: AA