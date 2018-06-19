Çeyrek asırlık 'Hacı Murat' alıcısını bekliyor

Osman Omurca, babasının satın aldıktan kısa süre sonra vefat etmesi sonrasında Murat 131 marka otomobilini hatıra olarak evinin kapalı garajına park etti.

Osman Omurca'nın sadece araç muayene zamanlarında istasyona götürdüğü 1987 model aracı çok bakımlı olarak görenler şaşırıyor.

Yaşlandığı ve meraklısının kullanmasını istediği için aracı satışa çıkaran Omurca, 25 yıldır gözü gibi baktığı baba yadigarını bir meraklısının kullandığını görmenin kendisini mutlu edeceğini söyledi.

Otomobili bakabilecek, ilgili bir kişiye satacağını belirten Osman Omurca, "Yaklaşık 25 senedir kapalı bir garajda kaldı ve gün yüzüne çıkarılmadı. O dönem babam arabayı aldığında çok titizlikle, nizami bir şekilde bakıyordu. Sonrasında fazla kullanamadan vefat etmesi dolayısıyla bugüne kadar sakladık. Bu süreçte muayenesi haricinde dışarı çıkarmadık" dedi.

Otomobilde değişen parça, çizik, darbe, aşınma, çürüme gibi bir durum bulunmadığını anlatan Omurca, en ufak bir kusur bulabilene otomobili hediye edebileceğini söyledi.

Osman Omurca, otomobilini 45 bin liradan satışa çıkardı.

Kaynak: AA