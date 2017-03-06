Çevre kirliliği her yıl 1,7 milyon çocuğu canından ediyor

Çevre kirliliğinin her yıl 1,7 milyon çocuğun ölümüne yol açtığı bildirildi.

Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) yayımladığı iki yeni rapora göre, çevre kirliliği her yıl 5 yaşın altında 1,7 milyon çocuğun ölümüne neden oluyor.

Raporlarda dünya genelinde 5 yaş altı ölümlerin dörtte birinin, açık ve kapalı alan hava kirliliği, kirli su ve yetersiz temizlik koşulları gibi çevresel faktörlerden kaynaklandığı belirtildi.

İlk raporda çocuk ölümlerinin en yaygın nedenlerinin ishal, sıtma ve ishal olduğu kaydedildi.

Temiz içme suyuna sınırlı erişim

İkinci DSÖ raporunda da her yıl 5 yaşın altındaki çocuklardan 570 bininin, açık ve kapalı alanlardaki hava kirliliğine ve pasif sigara içiciliğine bağlı solunum yolları enfeksiyonları nedeniyle, 361 bininin yetersiz temizlik koşulları, hijyen ve temiz içme suyuna sınırlı erişime bağlı ishal dolayısıyla yaşamını yitirdiği ifade edildi.

Rapora göre, doğduktan sonra bir ay içinde ölen 270 bin çocuğun hayatları, temizlik koşullarının iyileştirilmesi, temiz suya erişimin sağlanması ve hava kirliliğinin azaltılmasıyla, sıtmadan kaynaklanan 200 bin ölüm ise sivrisinek kontrolü ve temiz su sağlama gibi yöntemlerle önlenebilirdi.

Elektronik atıklar

Raporlarda, akıllı telefon gibi cihazlardan saçılan, çocukların zekasını olumsuz etkileyen, akciğer hasarı ve kanser gibi rahatsızlıklara yol açan elektronik atıkların seviyesinin 2018 yılında 50 milyon metrik tona ulaşacağı tahminine yer verildi.

İklim değişikliğinin küçük çocuklarda astıma yol açtığına işaret eden DSÖ, astıma bağlı semptomlar görülen 5 yaş altı çocuklardan yüzde 44'ünün, çevresel faktörler nedeniyle bu durumla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

DSÖ, çevresel risklerin azaltılması amacıyla hükümetleri açık ve kapalı alan kirliliğini azaltmaya, hamileleri pasif içicilikten korumaya, güvenilir su ve temizlik koşulları sağlamaya çağırdı.

Bu arada, DSÖ Genel Müdürü Margaret Chan, yaptığı açıklamada, "Kirletilmiş çevre özellikle küçük çocuklar için ölümcül. Gelişim aşamasındaki organları ve bağışıklık sistemleri, hassas solunum yolları, vücutları, çocukları kirli hava ve suya karşı savunmasız bırakıyor." ifadesini kullandı.