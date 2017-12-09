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Buradasınız : » » Çetin kış şartlarına rağmen köyü terk etmiyorlar

Çetin kış şartlarına rağmen köyü terk etmiyorlar

Kastamonu'ya bağlı Zümrüt Köyü'nde yaşayan Kara çifti, zorlu kış şartlarına rağmen köylerinden ayrılmıyor. Onların ocağı kar kalınlığı 3 metreyi bulsa bile hiç sönmüyor.

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Kastamonu'ya bağlı Zümrüt köyünde yaz aylarında sekiz aile yaşıyor.

Kış mevsimi geldiğinde ise aileler buradan ayrılıyor.

Yalnız kışın da köyde kalan bir çift var; Ali Osman ve Fati Kara çifti.

Çift, 3 metreyi bulan kar kalınlığına aldırış etmiyor. Dünya ile iletişimlerinin kesilmesine rağmen köylerini terk etmiyorlar. Köyün muhtarı, çocuklarının yanına gitmesi için ikna etmeye çalışıyor ancak, Ali Osman Kara gitmek istemiyor. Can yoldaşı eşi bacaklarından rahatsız olduğu için de köyde kalmak istiyor.

Ali Osman ve Fati Kara, kış boyunca yazın hazırladığı yiyeceklerle hayatını devam ettiriyor.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: zümrüt köyü, kastamonu
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