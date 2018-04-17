Cennet Teyze, 73 yaşında okuma yazma öğreniyor

Burdur'da oturan Cennet Katıyürek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan öncülüğünde 5 Mart'ta başlatılan 'Okuryazarlık Seferberliği' programı kapsamında Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitimi Merkezi'nin USO İlkokulu'nda açtığı kursa katıldı.

"Otobüse bile birilerine sorarak biniyordum"

Cennet Katıyürek, okuma yazma bilmediği için otobüse bile birilerine sorarak bindiğini anlattı. Eve gelen faturaları başkalarına okuttuğunu söyleyen Katıyürek, "Gelen evrakı birileri okursa, öyle biliyoruz ne olduğunu. Bir devlet dairesinde işim olduğunda nereye gideceğimi bilemiyordum. Şimdi az çok okuyorum. Çok şükür. Okumak çok iyi bir şey. Hepimiz okuryazar olalım. Kursumuz çok iyi gidiyor, katılan arkadaşlar okuma yazmayı öğrenme gayretinde. Hocamız çok iyi. Okumayan kimse kalmasın" dedi.

En yaşlımız Cennet teyzemiz

Kurs öğretmeni Ömer Kayacan da, kursiyerlerin oldukça hevesli olduğuna değinerek, "Şartlar yüzünden okuyamamışlar. Şimdi böyle bir imkan dolayısıyla mutlular. Sınıfımızın en yaşlısı Cennet Teyzemiz de gayretli bir öğrenci. Kısa zamanda iyi olacak" diye konuştu.

300 kursiyer eğitim alıyor

Mehmet Akif Ersoy Halk Eğitim Merkezi Müdürü Ömer Akan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı seferberlik kapsamında ilde iki Halk Eğitim Merkezi bünyesinde okuma yazma kursu açıldığını söyledi.

İl merkezinde eğitim alan yaklaşık 300 kursiyer bulunuyor. Düzenli devam eden kurslar 120 saat sürecek. Birinci kademe kurs belgesini alan kursiyerler için talep etmeleri halinde ikinci kademe kurslar açılacak.

Okuma yazma kurslarına Suriyeli ve Somalili gibi yabancı uyruklular da ilgi gösteriyor.

Kaynak: DHA