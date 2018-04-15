Cennet-Cehennem obruklarına seyir terası ve asansör yapılıyor

Doğu Akdeniz'in önemli turizm merkezi Cennet-Cehennem obrukları, 10 milyon liralık projeyle modernize edilerek, daha görkemli ve rahat gezilebilir hale getirilecek.

Kalkınma Bakanı Lütfi Elvan, Doğu Akdeniz'in öne çıkan turizm merkezlerinden Mersin'in kültürel miraslarıyla bir açık hava müzesi konumunda olduğunu, tarihi eserlerin daha fazla ziyaretçiyle buluşması için harekete geçtiklerini söyledi.

"Cennet-Cehennem, birçok insanın ziyaret ettiği ettiği bir turizm bölgesi. Burada da çok ciddi eksiklikler var. Obruklara iniş çıkış çok zordu. Buraya bir asansör ve seyir terası yapıyoruz. Aşağı yukarı 10 milyon liralık bir proje geliştirdik. Şu anda çalışmaya başladık. Orayı daha da zenginleştiriyoruz, görkemli hale getiriyoruz."

Şehirde 8 "Turizm Koruma ve Geliştirme Bölgesi" belirlendi.

Kalkınma Bakanlığı'nın 2017 yılı Cazibe Merkezlerini Destekleme Programı kapsamında, antik dönemden kalan obruklara yönelik bir proje hazırlandı.

"Cennet" olarak adlandırılan obruk 75 metre derinlikte ve 452 basamakla iniliyor.

"Cehennem" adlı bölge ise 130 metrelik derinliğiyle ön plana çıkıyor.

Bakan Elvan, buralara yapılacak seyir terası ve asansörün, turistlerin obrukları daha iyi incelemesini sağlayacağını söyledi.

Uzuncaburç da listede

Aynı ilçede bulunan ve Doğu Akdeniz'in "Efes'i" olarak anılan 2 bin 500 yıllık Uzuncaburç Antik Kenti de restore edilecek.

Elvan, Uzuncaburç'un da muhteşem bir bölge olduğunu anlattı.

"Bazı kesimler tarafından bu bölgenin Efes'i olarak tanımlanıyor. Tarihi dokusu, doğal güzelliklerle iç içe ama maalesef bu güne kadar yeterli düzeyde restorasyon çalışmaları yapılmamış. Burayı da yatırım programına aldık. Şu an projelendirme aşamasında. Projelendirme biter bitmez bunu uygulamaya koyacağız. Gerçekten bu bölgeyi Türkiye'ye, Mersin'e kazandıracağız."

"Havalimanı Çukurova'ya hizmet edecek"

Bölgenin en önemli turizm kozlarından biri de Çukurova Bölgesel Havalimanı olacak.

Çukurova Bölgesel Havalimanı'nın yapım çalışmaları devam ediyor.

2019 yılının ilk çeyreğinde havalimanı vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.

Havalimanı iki aşamalı olacak; ilk etapta 15 milyon kapasiteye, ikinci etapta da 30 milyon kapasiteye sahip olacak.

Elvan'ın tüm projeleri

Cennet-Cehennem obruklarında yürütülecek projeyle çevre düzenlemesi yapılacak. Cennet obruğundaki merdivenlerle bu obruktaki Meryem Ana Kilisesi'nde restorasyon gerçekleştirilecek.

Cennet obruğuna iniş için asansör projelendirilecek, ören yerindeki tarihi Zeus Tapınağı da restorasyon çalışmalarından geçirilecek. Cehennem obruğuna ise cam seyir terası kazandırılarak, ziyaretçilerin 130 metre derinliğindeki obruğu incelemesi sağlanacak.

Çalışmalar boyunca turistik alan ziyarete açık bırakılacak, kafeterya ve ek binalar yıkılmadan yeni binalar yapılacak. Yeni binaların tamamlanmasının ardından eski binalar yıkılacak.

Yeni binalarda kafeterya, sinevizyon salonu, bebek bakım odası, bilet satış bölümleri, hediyelik eşya satış alanları, mescit ve tuvaletler yer alacak.

Uzuncaburç Antik Kenti'ndeki çalışmalarda da, Helenistik Kule ve Temanos Duvarı gibi tarihi eserlerle ilgili restorasyon projeleri yaptırılacak.

Ören yerindeki 11 evin korunması sağlanırken, çevre düzenlemeleri de yapılacak.

Kaynak: AA