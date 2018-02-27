Çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı 60'a çıktı

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ülke genelinde yürüttüğü faaliyetlerle yaban hayatına sahip çıkmaya devam ediyor. Bakanlık tarafından koruma altına alınan çengel boynuzlu dağ keçilerinin sayısı artıyor.

En son 1930-1940’lı yıllarda Gümüşhane'de gözlemlenen ve o zamandan bu yana ilk kez 2016 yılında varlığı yeniden görüntülenen çengel boynuzlu dağ keçilerini takibe alan bakanlık, birey sayısının çoğaldığını belirledi.

Bakanlığa bağlı Doğa Koruma ve Milli Parklar (DKMP) Genel Müdürlüğü tarafından Ocak ayı itibariyle yapılan gözlem çalışmalarında çengel boynuzlu dağ keçilerinin 6 farklı noktada 7-8'erli gruplar halinde yaşadığı ve gruplar içerisinde bir önceki yıla ait yavruların da bulunduğu görüldü.

Ayrıca 2016 yılında yapılan ilk gözlemde 12 adet çengel boynuzlu yaban keçisi tespit edilmişken şimdi bu sayının 60’a çıktığı belirlendi. Yine yapılan gözlemler neticesinde türün hem yaz hem de kış mevsimlerinde Gümüşhane’de yaşadığı kesinlik kazandı.

Kaynak: DHA