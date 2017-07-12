Cem Yılmaz, burs sözü verdiği otizmli Yunus ile buluştu

İstanbul'un Beykoz semtinde yaşayan ve dünyaca ünlü besteci Mozart ile aynı müzik kulağına sahip olan 19 yaşındaki otizmli Yunus Yazar, İstanbul Üniversitesine kabul edilmesinin ardından kendisine burs sözü veren ünlü sanatçı Cem Yılmaz ile bir araya geldi. Yazar, yaşadığı engelin kaldırılması ve üniversite kapılarının kendisine de açılması için destek veren herkese teşekkür etti.

Ünlü sanatçı Cem Yılmaz, tek katlı bir gecekonduda günde 7 saatini piyano çalarak geçiren,Türkiye'nin "Beykoz'un Mozart'ı" olarak tanıdığı Yunus'u bugün Beykoz'daki evinde ziyaret etti.

Yılmaz, daha önce Twitter adresi üzerinden destek olmak istediğini ifade ettiği otizmli Yunus Yazar ve müzik öğretmeni Özgen Zeybek ile İstanbul Üniversitesi (İÜ) Devlet Konservatuarına kabul edilen Yunus'un üniversite yaşamı boyunca desteklenmesine yönelik neler yapılabileceğini konuştu.

Cem Yılmaz, görüşmeye yönelik yaptığı değerlendirmede, "Öğretmenimizle Yunus'un eğitim bursu ile ilgili planlamamızı yaptık. Neşeli ve müzikli, çok güzel dakikalar geçirdik. Çok mutlu oldum." ifadelerini kullandı.

Öte yandan Yunus'un önceki günlerde ünlü besteci ve piyanist Tuluyhan Uğurlu ile de görüştüğü ve Uğurlu'nun da Yunus ile konservatuar eğitimi boyunca ilgileneceğini belirttiği öğrenildi.

Yunus'tan herkese teşekkür

Yunus Yazar, Cem Yılmaz ile görüşmesinin ardından yaptığı açıklamada, yaşanan gelişmelerin kendisini çok mutlu ettiğini, hayallerinin gerçek olduğunu dile getirdi.

Yeteneğini keşfeden, 8 yıldır elini hiç bırakmayan müzik öğretmeni Özgen Zeybek'e, hikayesinin duyurulmasına aracı olan Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva'ya teşekkürlerini ileten Yazar, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yaşadığım problemi Türkiye'ye duyuran Anadolu Ajansı ve diğer haber kanallarına, YÖK'e dilekçemi ileten, annemin tedavisiyle ilgili her türlü desteği gösteren AK Parti İstanbul Milletvekili Metin Külünk'e, YÖK Başkanı Yekta Saraç'a, İstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Yönetimi ve akademisyenlerine, piyanist Tuluyhan Uğurlu'ya, konservatuvar öğrenimim boyunca her türlü eğitim masraflarımı karşılayacağını dile getiren Cem Yılmaz'a sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Hayallerim gerçek oldu, benim için gösterilen tüm bu emeklerin karşılığını çok çalışarak vereceğim."

"Umuyoruz ki Yunus kendisi gibi yetenekli öğrencilere öncü olur"

Yunus'un müzik öğretmeni Özgen Zeybek ise otizmin bir engel değil farklılık olduğuna dikkati çekerek, otizmli gençlerin çeşitli alanlarda üstün yetenek ve meziyetleri olabileceğini vurguladı.

Zeybek, "YGS sınavındaki sorular, otizmli bireylerin dünyasındaki kelimelere karşılık gelmediği için ve soruları farklı şekilde algıladıkları için başarısızlarmış gibi bir sonuç ortaya çıkıyor. Bu nedenle Yunus ve Yunus ile benzer özellikteki gençler için, yetenek sınavı gerektiren bölümlere engelli öğrenci alımındaki YGS baraj uygulamasının kaldırılmasını talep etmiştik. Bu talebe karşılık olarak yapılan düzenlemeler ve kaydedilen tüm gelişmeler ise bizleri çok sevindirdi." değerlendirmesinde bulundu.

Yunus'un YÖK'ün takdir yetkisiyle, üstün yeteneklilere yönelik uygulanan sanat alanındaki yetenek sınavlarına alındığını anımsatan Zeybek, şunları kaydetti:

"YÖK Başkanı Sayın Yekta Saraç, bununla ilgili mağduriyetlerin giderilmesinde, çalışmaların genişletileceğini ifade etmişti. Umuyoruz ki Yunus, kendisi gibi yetenekli öğrencilere öncü olur ve otizmli veya engelli öğrencilerin, hayalini kurdukları konservatuvar, güzel sanatlar fakültesi ve spor akademisi gibi yetenek gerektiren bölümlere girebilmeleri için engel teşkil eden YGS baraj uygulaması tamamen kaldırılır. Onlara da yetenekli oldukları alanlarda kendilerini gösterebilme şansı verilir. Yunus'un sesine kulak veren ve destek olan herkese yürekten teşekkür ediyor ve tüm Yunusların önlerindeki engellerin kaldırılarak hak ettikleri mutluluklara ulaşabilmelerini temenni ediyorum."