Çektiği fotoğrafla 10 bin öğrenciye kucak açtı

Mehmet Özcan Iğdırlı bir fotoğraf sanatçısı. Kentte manzara, doğa ve özel günlere dair fotoğraf çekimleri yapıyor. Bir yıl önce yörede fotoğrafını çektiği ve üzerindeki elbiseleri eski olan bir çocuğun görsellerini sosyal medyada paylaştı.

Çocuğun fotoğraflarını görenler, Özcan'a ulaşarak giyim yardımı yapmak istedi.

Birçok kişinin gönderdiği giyim ve kırtasiye malzemelerinin bir kısmını söz konusu çocuğa veren Özcan, kalan malzemeleri de ihtiyacı olan öğrencilere dağıttı.

Özcan, yardımsever vatandaşların yardım talebi çoğalınca dar gelirli ailelerin çocukları olan öğrencilerin bot, mont ve kırtasiye ihtiyaçlarını gidermek için 5 ay önce sosyal medyadan yardım kampanyası başlattı.

Kampanya çerçevesinde dar gelirli öğrencileri tespit eden Özcan, 10 bin bot ve 10 bin montun yanı sıra yazlık ayakkabı gibi çeşitli giyim eşyası, diş macunu; defter, kalem, kitap ve silgi gibi çok sayıda kırtasiye malzemesi ile oyuncaklar topladı.

Kampanyaya yoğun destek

Özcan, iş adamları, sanatçılar, sporcular ve vatandaşların gönderdiği malzemeleri oluşturduğu depoda topladı. Daha sonra bunları gönüllü gençlerin de desteğiyle, özellikle köylerdeki okulları tek tek ziyaret ederek dar gelirli ailelerin çocuklarına dağıttı.

Dağıttığı yardım malzemelerini de fotoğraflayan Özcan, ardından bu fotoğrafları yardımseverlere gönderip yardımlarının öğrencilere ulaştırıldığını anlatıyor.

Şu ana kadar 10 bin öğrenciye yardım ulaştıran Mehmet Özcan, benzer sosyal sorumluluk çalışmalarına devam ediyor.

Mehmet Özcan, projenin nasıl başladığını şöyle anlattı:

"Çocuk portesini çok sevdiğim için bir çocuk fotoğrafı çekip sosyal medyada paylaştım ve bu çocuğa yardım etmek isteyenlerin desteğiyle kampanyamız başlayıp devam etti. Çok büyük yardım rakamlarına ulaştık. Şu an neredeyse hiçbir talebimiz karşılıksız kalmıyor. İnsanlar çok duyarlı."

Özcan, sosyal sorumluluk projesini sürekli aktif halde tutacak. Çünkü çocukların mutluluğu onun için her şeyden daha önemli.

"Çocuklara bot, mont, kitap, kırtasiye malzemesi gibi birçok hediyenin yardımseverlerce armağan edilmesi için bu projeyi başlattık. Sosyal medya takipçilerime seslenerek böyle bir kampanya başlattığımı söyledim, onlar da sağ olsunlar destek verdiler. Bugün böyle bir başarıya ulaşmamız çok güzel. Botların yanında diş fırçası, diş macunu gibi güzel hediyeler de dağıttık. Hedefimizi iyi şekilde tamamladık ancak yolumuza devam edeceğiz."

"El ele verip güzel şeyler yapmalıyız"

Bu tür projelerin halk tarafından da yapılması gerektiğine işaret eden Özcan, şunları söyledi:

"Halk olarak el ele verip güzel şeyler yapmalıyız, halkımızı sosyal sorumluluk projelerine teşvik etmeliyiz. Toplumdan çok güzel tepkiler alıyoruz. Herkes artık daha duyarlı, daha da destek olmaya başladı. Geçen yıl 5 ayda 10 bin öğrenciye ulaşma hedefini koyarak çalışmalara başladım. Yardımseverlerin gönderdiği hediyelerle bu süreçte 10 bin öğrenciye ulaşarak hedefe de ulaştık. Çok mutluyuz."

Kaynak: AA