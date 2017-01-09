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Buradasınız : » » Çatıdan kar kütlesi düşen otomobil hurdaya döndü

Çatıdan kar kütlesi düşen otomobil hurdaya döndü

Muş'ta park halindeki otomobil, binanın çatısında biriken kar kütlesinin üzerine düşmesi sonucu kullanılamaz hale geldi.

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Çatıdan kar kütlesi düşen otomobil hurdaya döndü

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Caddesi'ndeki bir iş yerinin önünde park halinde bulunan, özel firmaya ait 23 BJ 519 plakalı otomobilin üzerine, binanın çatısında biriken kar kütlesi düştü.

Can kaybı ve yaralanmanın yaşanmadığı olayda, otomobil kullanılamaz hale geldi.

Firma çalışanı Ömer Faruk Adanur, "Çatıların temizlendiğini sanıyorduk ancak sadece ön tarafı temizlemişler. Aracı iş yerinin önüne park ettik. İçerde oturduğumuz sırada büyük bir gürültü duyduk. Dışarı çıktığımızda aracın kullanılamaz hale geldiğini gördük. Çok şükür, kimseye bir zarar gelmedi." diye konuştu.

Etiketler: Muş, kar kütlesi
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