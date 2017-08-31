Çarşının gözdesi bu bayram 'lokum' oldu

İstanbul'da vatandaşlar, Kurban Bayramı arifesinde ihtiyaçlarını tamamlamak için pazar ve çarşılara akın ederken, fiyatı uygun olduğu gerekçesiyle ikramlık olarak şekerlemeler arasından en çok lokum almayı tercih ediyor.

Bayram telaşı yaşayan vatandaşlar, ziyarete gelenlerin ağzına tatlandırmak için şekerleme alışverişi yapıyor.

Vatandaşların yoğun ilgisi de satıcıların bayram öncesi yüzünü güldürüyor. Esnaf, şeker ve çikolatada geçen yıllara oranla fiyat artışı yaşanması nedeniyle vatandaşların daha ucuz olan lokuma yöneldiğini belirtiyor.

Esnaf ilgiden memnun

Tarihi Mısır Çarşısı'nda esnaflık yapan Muhittin Tan, yaptığı açıklamada, bayram dolayısıyla ciddi bir yoğunluk yaşandığını söyledi.

Çarşıdaki hareketliliğin devam ettiğini anlatan Tan, şöyle devam etti:

"Vatandaşlardan yoğun ilgi var. Ancak bu sene çikolata ve şeker pahalı olduğu için lokuma yoğun talep gösteriliyor. Fındıklı, fıstıklı her türlü lokumun kilosu ortalama 10 liraya satılıyor. Vatandaşlar da kilo kilo alıyor. Çok yoğun talep alıyoruz lokuma. Çikolatanın en ucuzu 15, şekerinki de 16 lira. Vatandaş da bakıyor lokum uygun, onu tercih ediyor. Satışlardan çok memnunuz. Geçen yıllara oranla da iyi satış yapıyoruz."

Vatandaş lokumu tercih ediyor

Osman Eker isimli vatandaş da bayram hazırlıklarını tamamlamak için alışveriş yaptıklarını kaydetti.

Bayramı heyecanla beklediklerini dile getiren Eker, "Bu bayram çok güzel geçecek belli. Esnaftan da memnunuz. Fiyatlar da çok uygun. Özellikle lokum çok ucuz. Biz de lokum aldık. Bayram hazırlıklarını tamamladık sayılır. Yarını heyecanla bekliyoruz. Herkesin bayramının çok iyi geçmesini temenni ediyorum." ifadelerini kullandı.

Sevgi Garip de yarın Kurban Bayramı'nın kutlanacağını belirterek, "Misafirlerimiz gelecek. Onlara ikram için bir şeyler alıyoruz. Fiyatlar da iyi. Çok pahalılık yok. Son hazırlıklarımızı yapmış oluyoruz. Yarın da inşallah bayramımızı kutlayacağız." diye konuştu.