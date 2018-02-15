Çarşamba'da herkes okuryazar olacak

Samsun'un Çarşamba ilçesindeki Çarşamba Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Şahin gazetecilere yaptığı açıklamada, ilçede okuma yazma kurslarına vatandaşların büyük ilgi gösterdiğini belirtti.

Okuma, yazma kurslarının halk eğitim merkezlerinin temel görevlerinden biri olduğunu belirten Şahin, "2008 yılından bu yana okuma yazma kursları açıyoruz. Yaklaşık 15 gün önce Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ve değerli eşi Emine Erdoğan'ın başlattığı okuma-yazma seferberliği ile Türkiye'de okuma-yazma bilmeyen kalmayana kadar okuma-yazma kursları için seferber olduk. Çarşamba'da da okuma yazma bilmeyen kalmaması için kurslarımızı açmaya devam ediyoruz." dedi.

Kaymakam Mustafa Güney'in başkanlığında okullar, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları ve diğer resmi kurumlarla birlikte yürütme kurulu oluşturduklarını ifade eden Şahin, şunları kaydetti:

"İlçede okuma yazma bilmeyenlerin tespitini sağlıyoruz. Şu anda Çarşamba’da Halk Eğitim Merkezimizde 3, okullarımızda 6 tane olmak üzere 9 tane okuma yazma kursumuz açık ve kurs veriliyor. Şu an devam eden kurslarımızda 112 kursiyerimiz var.

Kurs sayımız sürekli artıyor ve artmaya devam edecek. Çarşamba’nın yüzde 98,51'i okuma-yazma biliyor. Yüzde 1,49'luk kısım yani yaklaşık 2 bin kişi okuma-yazma bilmiyor. Hedefimiz bu yüzde 1,49'luk kısmının da okuma-yazma öğrenmesini sağlayarak Çarşamba'nın tamamının okuma-yazma öğrenmesini sağlamak istiyoruz. Bunu da sağlayacağımıza inanıyoruz."

Kaynak: AA