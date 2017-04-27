Caretta carettaların kumsalı temizlendi

Muğla'nın Fethiye ilçesindeki caretta carettaların üreme alanları arasında yer alan Çalış Plajı'nda temizlik çalışması yapıldı.

Foça Mahallesi'ndeki plaj, Çalış Turizm Tanıtma Derneği ekipleri tarafından traktöre bağlanan taş toplama ve kum eleme aracıyla temizlendi.

Çalış Turizm Tanıtma Derneği Başkanı Mete Ay, gazetecilere yaptığı açıklamada, plajın, caretta carettaların 18 yumurtlama alanından birisi olduğunu söyledi.

Son yıllarda sezon öncesinde kumsalda temizlik çalışmasını özenle yaptıklarını anlatan Ay, "Son 4 yıldır caretta carettaların yumurtlama ve yuva sayılarında inanılmaz bir artış oldu. Bunun en önemli sebeplerinden birisi, taş ve kayalarla dolu plajın artık kum özelliğini tekrar kazanarak incelmesi. Bu sayede caretta carettalar çok daha rahat kumun üzerinde ilerleyerek yumurtasını bırakıyor." dedi.

Mete Ay, caretta carettaları koruma çalışmalarının başarılı olduğunu, bu sayede nesli tükenme tehlikesi altında olan hayvanlar grubundan çıkacağını öğrendiklerini ifade etti.

Mayıs ayı başında Çalış Plajı'nda sezonun açılacağını bildiren Ay, "Maalesef plaj kışın çok kötü kullanılıyor. Haftada 2 kere temizlememize rağmen kirleniyor. Vatandaşlarımızın da daha duyarlı olmasını ve sahip çıkmasını istiyoruz. Bu yıl turizm sezonunun güzel geçeceğini düşünüyoruz. Herkesi bölgeye tatile bekliyoruz." diye konuştu. AA