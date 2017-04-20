Caretta careta öldürülmüş halde bulundu

Koyunbaba Mahallesi sahilinde bir caretta carettanın hareketsiz yattığını görenler, durumu Ortaca'daki Deniz Kaplumbağaları Araştırma Kurtarma ve Rehabilitasyon Merkezi (DEKAMER) yetkililerine bildirdi. DEKAMER yetkililerin destek isteği üzerine bölgede AKUT ekibi inceleme yaptı.

AKUT Bodrum Lideri Saadettin Uslu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kaplumbağanın boynuna sert ve sivri bir cisimle vurularak öldürüldüğünü tespit ettiklerini söyledi.

Kaplumbağanın en az 3 gün önce öldüğünü tahmin ettiklerini belirten Uslu, "Yaklaşık 50 kilogram ağırlığında ve 50 yaşlarında bir caretta caretta. Kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü görevlileri inceleme yapacak." dedi.