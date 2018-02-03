Çankırı'da 'yaran geceleri' başladı

Çankırı Ahi Yaran Oğuz Boylarını Yaşatma Derneği bünyesinde, büyük başağalığını Ali Deneci, küçük başağalığını Hasan Çakmak'ın yaptığı yaran gecelerinin açılışı, kentteki alışveriş merkezinde gösteri oyunuyla başladı.

Daha sonra Çankırı Belediyesi Yaran Evi'ne geçen yaranlar, burada Afrin'deki ve tüm şehitlere dua ederek 2018 yılının ilk ocağını yaktı.

Geleneklere göre akşam namazından sonra başlayan, sabah namazıyla sona erecek yaran toplantıları kapsamında maniler okunuyor, oyunlar oynanıyor.

Yaranın sorumlusu büyük başağa Ali Deneci, gazetecilere yaptığı açıklamada, 24 yaren ve 1 çavuştan oluşan yaranda bu yılın açılışını yaptıklarını söyledi.

Kazasız bir yaren sezonu geçirmeleri temennisinde bulunan Deneci, "Rabbim bayrağımızı indirmesin, ezanımızı dindirtmesin, vatanımızı da böldürmesin. Oğuzlar'dan günümüze kadar yaşatılan kültür mirasımız, bu bayrağı da aldık. İnşallah gelecek nesillere bayrağımızı teslim edeceğiz." dedi.

Yaranların 24 Oğuz boyunu temsil ettiğini bildiren Deneci, "Bir büyük başağa, bir küçük başağa, bir yaran reisi ve yaranlardan oluşmaktadır. Yaranın amacı oyun ve eğlenceden ibaret değildir. Bu bir kültürdür, onu da yaşatmaya çalışıyoruz." ifadesini kullandı.

Erkeklerin sazlı sözlü vakit geçirdiği bir esnaf birlikteliği olan yaran gecelerinde, özellikle kış aylarında haftada bir gün bir araya geliniyor.

Sadece eğlence değil, bir dayanışma biçimi olarak görülen gecelerde, katılımcıların birbirleriyle küskünlüğünün olmaması gerekiyor. Küs olanlar bu gecede barıştırılıyor.

AA