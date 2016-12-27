Can yoldaşı 'Çilli'

Amasya'da, emekli olduktan sonra kendine uğraş edinmek isteyen 62 yaşındaki İsmail Çelebi, beslemek için bir tavuk aldı. Tavuğun kuluçkaya yatması sonucu 5 civcive sahip olan Çelebi, bunlardan "Çilli" ismini verdiği horoza ayrı bir özen gösterdi.

Bahçesindeki kümeste beslediği, zaman zaman evine aldığı Çilli ile otomobile binip gezintiye çıkan, markete giden, çay ocağında çay içen Çelebi, horozunu bir an olsun yanından ayırmıyor.

"Her yere beraber gidiyoruz"

Evli ve 3 çocuk babası Çelebi, yaptığı açıklamada, başka tavuk ve horozları da bulunduğunu ancak en çok Çilli adını verdiği horozunu sevdiği söyledi.

Çilli'nin kendisine emeklilik arkadaşı olduğunu, beraber vakit geçirmekten mutluluk duyduğunu anlatan Çelebi, "Zaman zaman köyüme de gidiyorum. Giderken Çilli'yi otomobilimle yanımda götürüyorum. Çarşıya, pazara, markete, her yere beraber gidiyoruz, yanımdan ayırmıyorum. Çilli, benim en iyi arkadaşım oldu. Neredeyse benimle konuşacak, dertleşecek." dedi.

Şiirlerini önce Çilli'ye okuyor

Kaleme aldığı şiirleri ilk Çilli'ye okuduğunu belirten Çelebi, şöyle devam etti:

"Çilli'ye evladım gibi bakıyorum. Yemini zamanında yediriyorum, bakımını güzelce yapıyorum. Veteriner takibini düzenli yaptırıyorum. Hiç yanımdan ayırmıyorum. Bu sevgi bir evlat sevgisi gibi. Gece kalktığımda 'Acaba üşüyor mu' diye aklıma geliyor, gidip kontrol ediyorum. Bir baba evladına nasıl sevgi gösteriyorsa ben de aynı sevgiyi Çilli'ye gösteriyorum. Sevgi benim olmazsa olmazım. Her şeyi sevgiyle hallederiz."

Hayvanlara yardım etmeyip zulmedenlere, onlara değersiz bir varlık gibi davrananlara çok kızdığını aktaran Çelebi, "Bütün canlıları sevmek zorundayız, bu canlılar sevgi istiyor. Sokak hayvanlarına da yardım etmek, sevgi göstermek zorundayım." dedi.