Çamlıca Camisinin alemi törenle yerleştirildi

Çamlıca Camisinin 7,77 metre yüksekliğinde, 4,5 ton ağırlığındaki ana kubbe alemi törenle yerine yerleştirildi.
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