Camiler çocuk sesleriyle şenlendi

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, "Camilerimiz çocuklarımızla dolup taşıyor elhamdülillah. İstiyoruz ki daha da sayıları artsın, istiyoruz ki hocalarımız, onların başındaki kendilerini bu hizmete adamış olan hocalarımız Kur'an-ı Kerim'in nuruyla çocuklarımızın, gençlerimizin kalplerini nurlandırsınlar, aydınlatsınlar." dedi.

Erbaş, Yalova Merkez Camii'nde düzenlenen "Hafızlık İcazet Merasimi"nde yaptığı konuşmada, Kur'an-ı Kerim'in korunmasının farklı yollarından birisinin de hafızlar olduğunu söyledi.

Kıyamete kadar Kur'an-ı ortadan kaldırmaya çalışanların olacağını belirten Erbaş, "Bu ana kadar nasıl olduysa bundan sonra da olacak çünkü hak batıl mücadelesi devam ediyor. Şeytan da boş durmuyor. Dolayısıyla şeytanın en çok gözlediği an, Müslümanların Kur'an'dan uzak kaldığı andır." ifadelerini kullandı.

Erbaş, yaz Kur'an kurslarının önemini vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Camilerimiz çocuklarımızla dolup taşıyor elhamdülillah. İstiyoruz ki daha da sayıları artsın, istiyoruz ki hocalarımız, onların başındaki kendilerini bu hizmete adamış olan hocalarımız Kur'an-ı Kerim'in nuruyla çocuklarımızın, gençlerimizin kalplerini nurlandırsınlar, aydınlatsınlar. Nur, 'Işık, aydınlık' demektir. Yaz kurslarımız büyük bir fırsattır. Yapılan araştırmalarda mikrofon uzatılan insanlarımızın yüzde 60 kadarı 'Temel dini bilgilerinizi, Kur'an-ı Kerim'i okumasını nereden öğrendiniz?' sorusuna, 'Yazın okullar tatil olduğunda büyüklerim, annem babam beni camiye göndermişti. Camimizin imamından, hocasından öğrendim.' diye cevap veriyorlar. İmam hatip liseleri, imam hatip ortaokulları şu kadar sayısı arttı diye konuşuluyor. Henüz yüzde 13-14'ü yani ülkemizdeki çocukların, öğrencilerin yüzde 13-14'ü ancak temel dini bilgilerini örgün eğitimle alabiliyorlar. Yani imam hatip liselerinde, imam hatip ortaokullarında, ilahiyat fakültelerinde alabiliyorlar. Geri kalan yüzde 85 nereden dinini öğrenecek? İşte camilerde hocalarımızdan. Yaz Kur'an kurslarından Cenabıhak bu konuda hepimize muvaffakiyetler nasip eylesin."

"Nüfusumuza göre yeterli değil"

Hafızlık yapmak kadar yaptırmanın da o kadar çetin bir iş olduğunu anlatan Erbaş, şöyle devam etti:

"Bu yıl hafızlık imtihanına müracaat eden hafızlığını bitirmiş kardeşlerimizin sayısı 8 bin 500 civarında. Şu anda sınavlar devam ediyor. Önümüzdeki hafta bitecek inşallah. Yılda 3 sefer sınav yapıyoruz. Hafızlık sınavı. Ocak ayında haziran-temmuz aylarında bir de ekim aylarında. Yılda 3 sefer. Topladığınız zaman 10 binin üzerinde hafızlık belgesini alan kardeşimiz oluyor. Sayıları da 150 bine kadar yaklaştı. Tabii yeterli değil. Nüfusumuza göre yeterli değil. Biz diyoruz ki; Mihraplarımızda hafız imamlarımız olsun, kürsülerimizde minberlerimizde hafız imamlarımız, müezzinlerimiz, vaizlerimiz, müftülerimiz olsun. İmam hatip liselerinde görev yapan öğretmenlerimiz ilahiyat fakültesi mezunu öğretmenlerimiz hafızlardan oluşsun."

Diyanet İşleri Başkanlığında 150 bin kadar hoca olduğunu bildiren Erbaş, bu sayının 30 bin kadarının hafız olduğunu bildirdi.

Yalova İl Müftülüğü tarafından düzenlenen merasimde Adalı Hafız Kur'an Kursu'nda öğrenim gören 24 erkek öğrenci hafızlık icazetini aldı.

Hafızlık merasimine Yalova İl Müftüsü Turgut Açari, Yalova Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Suat Cebeci, ilçe müftüleri, hafızlar, hocalar, aileler ve vatandaşlar katıldı.

Program sonunda Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, emeği geçenlere plaket verdi, hafızlara ve hocalarına altın hediye etti.

Kaynak: AA