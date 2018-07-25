Camide imam, minderde antrenör

Diyarbakır'da sporcu olmak isteyen ancak babasının isteği üzerine ilahiyat eğitimi alan 31 yaşındaki Yusuf Yoldaş 10 yıldır imamlık yaparken, 23 yıl gönül verdiği spordan da hiç kopmadı.

Kayapınar İlçe Müftülüğü'ne bağlı Harmanardı Mahallesi Camii'nde imam-hatip olarak görevini sürdüren, katıldığı müsabakalarda çeşitli kategorilerde Türkiye birinciliği elde eden siyah kuşak sahibi Yoldaş, ilgi duyduğu sporu Judo İl Temsilciği bünyesinde antrenörlük yaparak devam ettiriyor.

Yoldaş, çocuklara da sporu aşılamak için camide Kur'an kursuna katılan erkek ve kız çocuklara, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğünce Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açılan kursta judo eğitimi veriyor.

Hocaları Yoldaş'ın izinden giden ve başarıyı yakalayan çocuklar, bu ay 15 Temmuz Şehitlerini Anma etkinliği kapsamında düzenlenen Minikler Diyarbakır Judo İl Şampiyonası'nda 1 altın 3 gümüş ve 6 bronz madalya kazandı.

Yoldaş, babasının eğitiminde etkisinin büyük olduğunu anlatarak, "Onunla gurur duyuyorum. Üniversiteye hazırlanırken bir yandan ilahiyata bir yandan Beden Eğitimi ve Spor Yüksek Okuluna (BESYO) hazırlanıyordum. Öncelikli tercihim ilahiyattı. Hem hafız olmam hem de medrese eğitimi görmüş olmamdan dolayı ilahiyat daha ağır bastı" dedi.

İmam hatiplik görevinin yanı sıra 23 yıldır sporla uğraştığını dile getiren Yoldaş, judo ve badminton branşlarıyla ilgilendiğini aktardı.

Yoldaş, il birinciliği, GAP illeri birinciliği, liseler arasında Türkiye birinciliği, üniversiteler arasında Türkiye judo ikinciliği, liseler arası kuşak güreşinde Türkiye judo birinciliği elde ettiğini söyledi.

"İslam spora önem veriyor"

"İslam spora önem veriyor. Peygamberimizin sahabelerle spor yaptığını, onları spor aktivitelerine yönlendirdiğini biliyoruz. Dinimiz insanların her alanda kendisini geliştirmesini istiyor" ifadelerini kullanan Yoldaş, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Çocuklara at binmeyi, ok atmayı ve yüzmeyi öğretin gibi tavsiyeler içeren meşhur bir hadis var. Aynı zamanda peygamberimizin güreş, koşu gibi sporları yaptığını ve tavsiye ettiğini biliyoruz. Çocuklarımıza da bunları öğretmemizle ilgili hadisler de var. Dinimizin de bir gereği olan sporu çocuklarımızla burada yapıyoruz."

Okulların tatil olmasından sonra çocukların yaz Kur'an kursuna gelip Kur'an-ı Kerim öğrendiğini, ardından da judo eğitimi aldığını belirten Yoldaş, judonun çocukların bedensel gelişimine katkı sunduğunu vurguladı.

Yoldaş, Kayapınar Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü bünyesinde açtıkları judo kursuna köyden 20 kız ve erkek çocuğun katıldığını anlatarak, "Judo derslerinin çocukların üzerinde olumlu etkisi oluyor. Çocukların birbirleriyle iletişimleri artıyor, birlikte hareket etme yetenekleri gelişiyor. Bunun yanı sıra köyde çocukların herhangi bir sosyal aktiviteleri yok. Burası aynı zamanda çocukların streslerini atacakları bir ortam oldu" diye konuştu.

Çocukların Kur'an eğitiminin ardından spor yapmasının kendisini mutlu ettiğini ifade eden Yoldaş, çocuğun zihinsel gelişiminin ilim ve kültürle, bedensel gelişimlerinin ise sporla mümkün olduğunu aktardı.

Judo eğitimi için kendilerine destek sunan Kayapınar Belediye Başkanı Ozan Balcı ve İlçe Halk Eğitim Merkezi Müdürü Enver Kızıl'a teşekkür eden Yoldaş, "Çocukların hem güzel Kur'an okuduklarını, birbirleriyle olan iyi iletişimlerini, ahlaki yapılarındaki gelişmenin semeresini gördükçe mutlu oluyorum. Önemli olan çocukların gelecekte topluma faydalı bireyler olmaları, ahlaki olarak kendilerini tamamlamaları. Hem kendilerine hem ailelerine hem de vatana ve millete faydalı olmalarını istiyorum. Bu nedenle çocuklarımızın her alanda eğitimleri çok önemli" ifadelerini kullandı.

"Hedefim Türkiye'yi dünyada temsil etmek"

Judo kursuna katılan öğrencilerden Ayşegül Kerpiç, judo kursuyla kendilerini korumaya öğrendiklerini ve arkadaşlık ilişkilerinin güçlendiğini söyledi.

Aldıkları eğitimle judoda başarılı olduklarını dile getiren Kerpiç, "10 madalya kazandık. Hocamıza teşekkür ediyoruz. Hedefim judo eğitmeni olmak, bu sporda ilerleyip Türkiye'yi dünyada temsil etmek. Yarışmalarda birinci olup, bayrağımızı dalgalandırıp, İstiklal Marşımızı okutmak istiyorum" dedi.

Hem Kur'an hem de judo eğitimi aldığını anlatan Rabia Kerpiç de, judoya başladıktan sonra kendisine güveninin arttığını aktardı.

Kendisini korumayı öğrendiğini ifade eden Kerpiç, judoda ilerlemeyi hedeflediğini belirtti.

Serhat Kerpiç ise, kendilerine hem Kur'an hem de judo eğitimi veren hocalarına teşekkür etti.

Miraç Kerpiç de, "Kur’an kursunda dinimizi, judo kursunda da kendimizi savunmayı öğreniyoruz. Zor durumda kalınca ne yapacağımızı öğreniyoruz. Bir yarışmaya katıldık ve 10 madalya kazandık. Köyümüz adına çok sevindik. Başarı olup ileride Türkiye'yi dünyada temsil etmek istiyorum" diye konuştu.

Kaynak: AA