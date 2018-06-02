Camide 7 yavru dünyaya getiren kediye imam sahip çıktı

Kırıkkale'de bulunan Merkez Çeşmeli Cami'ye girip, minberde 7 yavru dünyaya getiren kediye imam ve mahalleli sahip çıktı.

Caminin imamı Hüseyin Süt, anne kedi ve yavrularını görünce onlar için mukavva kutudan geçici yuva yaptı. İmam ve cemaat ile camiye gelen çocuklar tarafından süt ile beslenen anne kedi ve yavruları, caminin sevimli misafirleri haline geldi.

İmam Hüseyin Süt, kedi ve yavrularına gösterdikleri şefkatin sadece kendileriyle sınırlı bir durum olmadığını, herhangi bir Müslümanın da böyle davranması gerektiğini anlatarak, şunları söyledi:

"Camide geçen hafta Cuma namazı sırasında birden içeriye bir kedi girmiş. Cemaatin arasından geçerek minberin merdivenlerinden çıkıp içine girmiş. Cemaat, namazdan sonra caminin içinden bir kedinin geçtiğini ve minbere girdiğini bana söyledi. Ben de minberin kapısını açtım baktım. Kedi buraya o süre zarfında 7 tane minik kedi yavrulamış. Bunun üzerine o günden beri camimizde kedimizi sütle besliyoruz."

Kedili cami olarak da anılıyor

Süt, yavrular için caminin alt katında yuva yaptıklarını anlattı. Ayrıca, cami cemaatinin de kedilere ilgi gösterdiğini söyleyen Süt, Hazreti Muhammed'in öğütlerini hatırlattı:

"Peygamber Efendimiz bizlere hayvanları sevmemizden bahsediyor, onlara karşı merhametli olmamızı, merhametten yoksun insanların Allah katında sevilmediğini bahsediyor. Bizler de kendimizi böyle mübarek bir ayda camimizde yavrulayan bir hayvana bakmakla yükümlü hissettik. Yavrular hala çok küçük. Yavrular hala süt içemiyor fakat annelerine günde en az üç defa olmak üzere süt veriyoruz."

Camide yavru kediler bulunduğunu duyan çocuklar ise, hem kedileri seviyor hem de camideki manevi havayı alıyor.

Hüseyin Süt, mahalleli tarafından caminin 'kedili cami' olarak anılmaya başladığını da anlattı ve "Bu bizleri sevindirdi" dedi.

Kaynak: AA