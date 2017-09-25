Çamaşır makinesinden kümes yaptı

Kayseri’nin Talas ilçesine bağlı Kuruköprü Mahallesi'nde yaşayan 57 yaşındaki Ayşe Kuyak’ın 25 yıl önce aldığı çamaşır makinesi bozulunca, yeni makine aldı. Bozulan makinesini eskicilere vermek istemeyen Kuyak, çamaşır makinesinin parçalarını farklı şekilde kullandı. Makinenin kapağını tavuklarının güvenliği için kullanan Ayşe Kuyak'ın kümesini görenler şaşırıp kalıyor.

“Tavukları kaç derece yıkıyorsun diye soruyorlar”

Kümese yaptığı ilginç kapağın yakınları arasında espri konusu olduğunu kaydeden Ayşe Kuyak, kümesin girişinin çamaşır makinesine benzediğini belirtti.

Yakınlarının ‘tavukları kaç derecede yıkıyorsun’ diyerek kendisine takıldığını kaydeden Kuyak, şunları söyledi:

“Bozulan çamaşır makinesinin yerine yeni bir makine aldık. Bozulan makinenin kapağını sökerek kümese montajlamayı düşündüm. Eşim biraz karşı çıktı ama onu dinlemedim. Makineden keserek istediğim şekilde yaptım. Tavuklar hava alsın diye tenekeyi delerek havalandırmalarını yaptım. Yaptığım kümesi görenler parmağını ısırıyor. Eve satıcılar da eskiciler de geliyor ve daha önce böyle bir şeyi görmediklerini söylüyorlar. Çocuklar kümesin fotoğrafını yeğenlerime göndermişler. Onlarda beni arayarak kümesin girişi çamaşır makinesi olduğu için, ‘Hala, tavukları kaç derecede yıkıyorsun, beyazlar ile renkliyi aynı yıkama’ diyorlar.”