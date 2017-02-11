Çam kozalağı reçel ile tatlanıyor

Ormandan sofralara taşınan ve damaklarda farklı bir tat bırakan çam kozalağı reçeli, son yıllarda büyük şehirlerdeki vatandaşlardan da ilgi görüyor.

Geniş bir ormanlık alana sahip Kofçaz ilçesindeki köylerde, orman köylülerinin topladığı kozalaklar, tarım ürünlerini işleyen firmalarca satın alınarak lezzete dönüştürülüyor.

İşletmelerde sıcak suyla defalarca yıkanarak temizlenen ve kısık ateşte uzun süre kaynatılarak kıvamına geldiğinde şekerle buluşturulan çam kozalağı, uzun bir lezzet yolculuğu sonrası reçele dönüşüyor.

Büyük şehirlerden de yoğun talebin olduğu çam kozalağı reçeli, kavanozdaki estetik duruşu ve lezzeti ile damaklarda eşsiz bir tat bırakıyor. Çam kozalağı reçelinin ayrıca öksürük ve bronşit hastalarına da iyi geldiğine inanılıyor.

"Çam kozalağının da reçeli mi olurmuş"

Çam kozalağından reçel üreten bir işletmenin sahibi Ayhan Yakar, organik ürün imalatına son bir yılda çam kozalağı reçelini de eklediklerini söyledi.

Müşterilerden başlarda "çam kozalağının reçeli mi olurmuş" şeklinde tepkiler geldiğini, bunun tedirginliği ile üretime başladıklarını ancak daha sonra olumlu yansımalar olduğunu anlatan Yakar, "Bu kadar ilgi göreceğini bilmiyorduk ama kozalak gerçekten faydalı. Kozalak insan sağlığı açısından çok önemli. Birçok ilimizde hastane bahçelerinde çam ağaçları olduğunu görüyoruz. Çam ağaçları insanları gerçekten rahatlatıyor. Bu yıl yaklaşık 500 kilogram kozalak reçeli ürettik ve şu anda elimizde reçel kalmadı." şeklinde konuştu.

Yakar, tesiste çok sık rastlanmayan ahlat, üvez, güvem, karpuz, kavun, ceviz ve süt reçeli üretimi de yaptıklarını kaydetti.