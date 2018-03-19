Çalıştığı iş yeri kapanınca kendi işinin patronu oldu

Erzurum'da, muhasebeci olarak çalıştığı veteriner ecza deposunun kapanmasıyla işsiz kalınca aynı sektörde kendi firmasını kuran Sevgi Yılmaz, söz sahibi olduğu sektörde hem 38 ildeki veterinerlere ilaç pazarlıyor hem de kendi işinin patronluğunu yapıyor.

Erzurum'da yaşayan eski Erzurum Ticaret Borsası Başkan Vekili Sevgi Yılmaz (42), muhasebecilik yaptığı bir veteriner ecza deposu kapandıktan sonra işsiz kalınca veterinerlik alanında ilaç pazarlama işine atılmaya karar verdi.

Eşi Mücahit Yılmaz, ailesi ve eski iş yerinde irtibat kurduğu firmaların referansları sayesinde 12 yıl önce ilaç pazarlama sektörüne atılarak kent merkezinde küçük bir depo kiralayan Sevgi Yılmaz, ardından bir veterinerlik firması kurdu.

Sermayesiz başladığı sektörde yaz kış demeden yurt dışından getirdiği boğa spermalarını bölgedeki veteriner hekimlere satan Yılmaz, böylece pazar potansiyelini genişletti.

Azmi ve mücadelesiyle bir süre sonra sektörde söz sahibi olan Sevgi Yılmaz, patronluğunu yaptığı firmada çalışan yaklaşık 10 personeliyle Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ve Doğu Karadeniz'de yer alan 38 ildeki veterinerlere veterinerlik alanında ilaç pazarlıyor.

Girişimci Sevgi Yılmaz yaptığı açıklamada, azmi ve mücadelesi sayesinde kendi işinin patronu olduğunu söyledi.

Veteriner ilaç sektörüne ilgi duyduğunu anlatan Yılmaz, "Evlendikten sonra eşimin ve ailemin desteğiyle yaklaşık 12 yıl önce veteriner ilaç sektöründe kendi iş yerimizi kurduk. Bu işe, işsiz kalınca suni tohumlamada kullanılan hayvan sperması ve veteriner ilaçların pazarlamasını yaparak başladım." dedi.

"İnsan ölmedikçe çare tükenmiyor"

Veteriner ilaç sektöründe çok az kadının hayvan sperması pazarladığını dile getiren Yılmaz, işini severek yaptığını ve en büyük destekçisinin ailesi olduğunu aktardı.

Yılmaz, kadın girişimci olmanın hem avantaj hem dezavantajları olduğuna işaret ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Sektörün, çevrenin ve bayan olmamın verdiği avantaj ve dezavantajların yanında mücadelemiz de bitmedi. Kış şartlarında doğu illerine sürekli ürünleri pazarlamak için kadın başıma seyahate çıktığımda çok sıkıntı yaşadık ama yılmadık sonunda birtakım şeylerin sahibi olduk. Yeter ki mücadeleyi bırakmayın, kadın-erkek fark etmiyor mücadele bitmiyorsa muhakkak bir yerden filizleniyorsunuz, insanoğlu ölmedikçe çare tükenmiyor."

Veterinerlerin "Sevgi ablası" oldu

Söz konusu sektörde kış aylarını yoğun geçirdiklerini dile getiren Yılmaz, bu nedenle sürekli kışın seyahat edip veterinerlere ürün pazarladıklarını anlatarak, "Ürünleri pazarlamaya çıktığımda yollarda kaldım, parasız kaldığımız için ürün yüklediğimiz arabanın içinde günlerce sabahladım. Bir kadın olarak defalarca petrol istasyonlarında yüzümü yıkadığımı bilirim. Bunlar güzel anılar çünkü bugünün kıymetini daha iyi anlıyoruz. Bölgedeki veterinerlerin artık Sevgi ablası oldum. Hepsi tanıyor zaman zaman telefonla arayıp ilaçlar hakkında konuşuyoruz." ifadelerini kullandı.

Kadınların hayatın her alanında mücadele ettikten sonra başarılı olabileceklerini vurgulayan Yılmaz, "Kadın isterse yapamayacağı iş yoktur, yeter ki istesin, mücadele etsin gerisi geliyor. Kızlarımız mutlaka girişimci ruhuyla okumalı." dedi.

Yılmaz, sektörle ilgili bazı konularda fakülteler ve özel kurslarda çeşitli eğitimler aldığını da sözlerine ekledi.

Kaynak: AA