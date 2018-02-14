  • 14 ŞUBAT 2018, ÇARŞAMBA

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Buradasınız : » » Çalınan traktörlerini bulan jandarmaya sarıldı

Çalınan traktörlerini bulan jandarmaya sarıldı

Manisa’nın Şehzadeler ilçesinde traktörü çalınan çiftçi, kısa sürede hırsızları bularak traktörü kendisine teslim eden jandarma personeline sarılarak teşekkür etti.

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Çalınan traktörlerini bulan jandarmaya sarıldı

Şehzadeler ilçesine bağlı Karaoğlanlı Mahallesi'nde yaşayan çiftçi İ.K.’nın geçtiğimiz 7 Şubat günü akşam saatlerinde evinin önünden traktörü çalındı. Traktörünün çalındığını fark eden İ.K. durumu Çobanisa Jandarma Karakoluna bildirdi. Hırsızlık olayıyla ilgili hemen çalışma başlatan jandarma ekipleri, traktörün İzmir’e götürüldüğünü tespit etti. İzmir’de yapılan çalışmayla hırsızlık zanlısı yakalanarak adli mercilere sevk edilirken, çalınan traktör de sahibi İ.K.’ye teslim edilmek üzere Manisa’ya getirildi.

Çiftçi İ.K. ve ailesi traktörlerinin bulunmasından dolayı büyük sevinç yaşarken, traktörü kendisine teslim eden jandarma personeline sarılarak teşekkür etti.

Kaynak: İHA 

Etiketler: jandarma, Manisa, traktör
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