Buzlu kokteyl ile serinliyorlar

Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların sıcaktan etkilenmemesi için bakıcıları onları sık sık hortumlarla su tutarak serinletiyor, bazılarına ise buzlu kokteyl veriliyor.

Alan genişliği ve tür sayısı bakımından Türkiye'de ilk, Avrupa'da ikinci, dünyada dördüncü konumda bulunan Gaziantep Hayvanat Bahçesi'ndeki hayvanların sıcaktan etkilenmesini en aza indirmek için çeşitli önlemler alınıyor.

Termometrenin 40 derece gösterdiği Gaziantep'te deve, fil, deve kuşu gibi hayvanlar bakıcıları tarafından sık sık hortumlarla su tutularak serinletiliyor. Aslan, kaplan ve ayı gibi vahşi hayvanlara ise buzlu kokteyl veriliyor.



"Hayvanlar, serinleme havuzuna giriyorlar"

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, yaptığı açıklamada, bazı hayvanların aşırı sıcaktan olumsuz etkilenebildiklerini belirtti.

Sıcaklıklara yönelik önlemler aldıklarını aktaran Özsöyler, "Havaların ısınmasıyla özellikle kaplan, leopar, ayı ve deve kuşu gibi hayvanları serinletmek için bazı önlemler alıyoruz. Sıcaklığın 40-45 derece olduğu durumda, kendi barınaklarında serinleme havuzları bulunuyor. Hayvanlar, bu serinleme havuzuna giriyorlar. Tabii bu yetmiyor. Kendilerine serin tutacak yiyecekler veriyoruz. Bu yüzden ayılara dondurulmuş meyve kokteyli, vahşi hayvanlara ise dondurulmuş et kokteylini veriyoruz." dedi.

Özsöyler, bu uygulamayla hayvanları serinletmeye çalıştıklarını kaydederek, "Bu sayede hayvanlarımızın yaşam standartlarını üst düzeye çıkartmış oluyoruz. Hayvanlar, serin yiyecekler yediği zaman hem üremeleri çoğalıyor hem de daha mutlu oldukları gözlemleniyor. Gerekli önlemler alınmadığı takdirde hayvanlar sıcaktan bunalıyor aynı zamanda yaşam standartlarının düşmesine de neden oluyor." diye konuştu.