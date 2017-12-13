Buzla kaplanan Çıldır Gölü'nden görsel şölen

Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü olan Çıldır Gölü, yüzeyinin büyük bölümünün buzla kaplanmasıyla kartpostallık görüntüler oluşturdu.

Bölgenin en büyük tatlı su gölü olmasının yanı sıra yüzölçümü olarak Van Gölü'nden sonra en büyük ikinci göl olan Ardahan-Kars sınırındaki Çıldır Gölü'nün yüzeyinin büyük bölümü dondurucu soğuklar nedeniyle buzla kaplandı.

Deniz seviyesinden bin 959 metre yükseklikte ve en derin yeri 42 metre olan, 123 kilometrekare alana sahip gölün yüzeyindeki buzun kalınlığı yer yer 3 santimetreye ulaştı.

Yılın büyük bölümünde tamamen buzla kaplanan yüzeyinde gezinti imkanı sunan atlı kızaklar ya da buzlar kırılarak yapılan balık avcılığıyla dikkati çeken Çıldır Gölü'nün buz tutması vatandaşların da ilgisini çekti.

Yörenin önde gelen turizm merkezlerinden olan göle gelen vatandaşlar buz tabakasında yürüdü.

Üzerindeki buzun ince ve parlak olması nedeniyle oluşan yansımalarla kartpostallık görüntüler oluşturan göl, karla kaplı çevresi ile de ayrı bir güzellik sundu.

Vatandaşlardan Rıfat Vural, Çıldır Gölü'ne hayran kaldığını belirterek, "Bugün tam kartpostallık görüntüler oluşturdu. Görmeye, fotoğraf çekmeye değer." dedi.

AA