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Buradasınız : » » Buz tutan gölde tehlikeye aldırmadan gezdiler

Buz tutan gölde tehlikeye aldırmadan gezdiler

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün buz tutan yüzeyini görmeye gelenler, tehlikeye aldırmadan, yürüyüş yaptıkları buz üzerinde kayıp, fotoğraf çektirdi.

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Buz tutan gölde tehlikeye aldırmadan gezdiler

Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nün buz tutan yüzeyini görmeye gelenler, tehlikeye aldırmadan, yürüyüş yaptıkları buz üzerinde kayıp, fotoğraf çektirdi.

Kıyılarının buz tutması nedeniyle avcılık faaliyetlerinin durduğu göl, ziyaretçi akınına uğruyor. Gezinti yatları da göldeki turlarına ara verdi. Göl kıyılarının buz tutması gölde yaşam süren su kuşlarını da olumsuz etkiledi. Beslenme zorluğu yaşamaya başlayan kuşlar ve ördekler göl kıyılarına akın eden vatandaşlar tarafından besleniyor.

Göle gelenler, can güvenliği açısından gölün buz tutan yüzeyine çıkmamaları konusunda uyarılıyor. Tüm uyarılara rağmen bazıları, yürüyüş yaptıkları buz üzerinde kayıyor, fotoğraf çektiriyor.

Polis ve Beyşehir Belediyesi zabıta ekipleri, tüm uyarılara rağmen buz üzerinde yürümeyi sürdürenleri kıyıya çıkarıyor. 

Etiketler: tehlikeli yürüyüş, buz tutan göl, beyşehir gülü
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