  • 18 ŞUBAT 2017, CUMARTESI

TRT Haber

  • Adana
  • Adapazarı
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • İzmit
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Ankara
Az Bulutlu
Az Bulutlu
  • DOLAR 3.632
    EURO 3.854
  • BIST 88830.41
    ALTIN 144.198
Buradasınız : » » Buz tutan gölde otomobille gezinti

Buz tutan gölde otomobille gezinti

Sivas'ta buz kalınlığı 40 santimetreye ulaşan Hafik Gölü'nde bir sürücü otomobiliyle gezinti yaptı.

  • facebookta paylaş
  • Share on Google+
yazıyı büyüt yazıyı küçült
Buz tutan gölde otomobille gezinti

Sivas'ın Hafik ilçesinde bir kişi, aşırı soğuklar nedeniyle yüzeyi tamamen buzla kaplanan Hafik Gölü üzerinde otomobiliyle gezdi.

İlçeye 2 kilometre uzaklıktaki Hafik Gölü'nün yüzeyinde aşırı soğuklar nedeniyle yaklaşık 40 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu.

Gölün yüzeyinin buzla kaplanmasını fırsat bilen Ferhat Budak (40), otomobiliyle göl üzerinde bir süre gezinti yaptı.

Hafik Gölü’nün güzelliğine dikkati çekmek için böyle bir yola başvurduğunu belirten Budak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Gölün yüzeyi 40-50 santimetre kalınlığında buz tuttu. Ben de Hafik Gölü'nü tanıtmak istedim." dedi.

43 köy yolu ulaşıma kapalı

Öte yandan, Sivas'ta kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 43 köy yolunda ulaşım sağlanamıyor.

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğünden alınan bilgiye göre, merkezde 4, ilçelerden Doğanşar'da 2, Gürün'de 16, Kangal'da 12, Şarkışla'da 7 ve Ulaş'ta 2 olmak üzere 43 köy yolu ulaşıma kapandı.

İl Özel İdaresi ekipleri, merkez ve ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

Etiketler: Sivas, hafik gölü
Aşağıdaki kodu sitenize ekleyerek haberi paylaşabilirsiniz.

YAŞAM HABERLERİ

﻿

MANŞETLER



Sitemizdeki yazı, resim ve haberlerin her hakkı saklıdır. İzinsiz, kaynak gösterilmeden kullanılamaz.
Copyright © 2017. TRT HABER