Buz tutan gölde kar motoru keyfi

Her mevsim yerli ve yabancı turistlerin ilgisini çeken Çıldır Gölü, kışın buz tutan yüzeyi ve kar yağışının etkisiyle beyaza bürünen doğasıyla ayrı bir güzellik sunuyor.

Göle gelip muhteşem doğal güzellikler eşliğinde atların çektiği kızaklarla eğlenceli vakit geçiren turistler, şu sıralar Zekai Şirin'in kar motoru ile donan gölde tur atarak farklı bir mutluluk yaşıyor.

Zekai Şirin, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Çıldır'a gelenlere atlı kızakların dışında ayrıca kar motoru keyfini yaşatmak istediklerini belirterek, bir süre önce yöreye gelen misafirlerine göl üzerinde kar motoru ile tur attırmaya başladıklarını söyledi.

Kar motoru ile gölde tur atan turistlerden olumlu tepkiler aldıklarını ifade eden Şirin, şöyle konuştu:

"Bütün kayak tesislerinde olan kar motorunun Çıldır Gölü üzerinde olmaması bizi üzüyordu. Her yerde yıllardır kar motoru kullanılırken burada şimdiye kadar kullanılamadı. İnsanların kar motoruna binmesi gerektiğini düşünerek böyle bir karar verdik. Bundan sonra Çıldır Gölü'ne gelenler kar motoru ile dolaşmanın keyfini de yaşayacaklar. Bugün bir motorla başladık. İlerleyen zamanlarda daha farklı şeyler planlayacağız." dedi.

Şirin, kar motorunu turizm amaçlı göl üzerine getirdiklerini anlatarak, yüzeyi buz tutan Çıldır Gölü'nde kar motoru ile dolaşmanın farklı bir keyif olduğunu dile getirdi.

Çıldır gölünde böyle bir uygulamanın ilk kez yapıldığını kaydeden Şirin, kar motoru ile gölün yanı sıra çevresindeki tepelere de turlar düzenlemeyi planlayacaklarını sözlerine ekledi.

Turistler memnun

Ardahan'ı ziyaret eden turistlerin kar motoru ile gölde tur atmaktan memnun olduğu gözlendi.

Turistlerden Burak Aktaş, daha önce Çıldır Gölü yüzeyinde atlı kızakla gezdiğini ancak kar motoruna ilk kez bindiğini belirterek, "Çok güzel, çok zevkli. Herkesin bu güzelliği tatmasını isterim. Sınırsız bir alan üzerinde dolaşıyorsunuz. Farklı bir duygu." diye konuştu. AA