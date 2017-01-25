Buz tutan derede alabalık avı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gençler, soğuk hava nedeniyle donan derede buzu kırarak balık avlamanın keyfini çıkarıyor.

Doğu Anadolu Bölgesi'nde etkili olan soğuk hava yüzünden bölgedeki birçok göl, nehir ve dere dondu.

Soğuk havaya rağmen balık tutkusundan vazgeçmeyen bir grup genç, Yüksekova'ya yaklaşık 5 kilometre mesafedeki Dilimli köyü yakınlarında yüzeyi buz tutan dereye geldi.

Kalınlığı yer yer 50 santimetreyi bulan buz tabakasını balta, kazma ve kürekle kıran gençler, açtıkları deliklerden serpme ve diğer balık avlama malzemeleriyle kilolarca balık çıkardı.

Balık avlayan gençlerden Selim Arman yaptığı açıklamada,ilçede donan derelerden balık avladıklarını belirterek, "Bazıları pişirip yemek için, bazıları hobi olarak, bazıları da ekmek parası olarak bu işi yapıyor. Bazen balık çok oluyor. 4-5 eve yetecek kadar çıkarıyoruz. Bunu yapmak için büyük bir çaba sarf ediyoruz. Arkadaşlarla güzel vakit geçiyoruz." dedi.

Arman, havanın çok soğuk ve sisli olduğu günlerde odun yakarak ısınmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Ubeyt Çatan ise soğuk, kar kış demeden balık avladıklarını ifade ederek, "İlçede sosyal aktivite yapacak alan çok az. Biz de bu soğukta böyle bir etkinlik yapmaya çalışıyoruz. Soğuk havada tuttuğumuz balıklar içimizi ısıtıyor." diye konuştu.