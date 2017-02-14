Buz pistinde dünya evine girdiler

Sultangazi Belediyesi tarafından 14 Şubat Sevgililer Günü dolayısıyla 10 çiftin nikahı, belediyenin buz pistinde kıyıldı.

Nikah törenine Sultangazi Belediye Başkanı Cahit Altunay, çiftler ve yakınları katıldı.

Altunay, buz pistinde nikah için 10 çiftin başvuru yaptığını belirterek, şunları söyledi:

"14 Şubat'ı özellikle tercih ediyorlar çünkü akılda kalıcı bir gün. Hem evlilik hem de sevgililer gününü beraber kutlayacaksınız. Hem de buz pistinde nikah kıydığınız için bugünü unutamayacaksınız. Birkaç gün önceden geldiler, pisti görünce bu maceraya girdiler. Dolayısıyla biraz da kurs gördüler. Onun için çok rahat paten üzerinde durabiliyorlar, kayabiliyorlar."

Buz pistinde evlenmenin çok farklı bir duygu olduğunu söyleyen genç çiftlerden Fatma Kudu, "Aslında biz başvurmak için gitmiştik belediyeye ama ileride çocuklarımıza anlatmak için kabul ettik. Değişik bir anı." dedi.

Barış Yaremur ise "Çok mutluyuz. Çok özel bir gün. Hem 14 Şubat hem de nikah kıyacağımız için. Aslında biz çılgınlık olsun diye kabul ettik. Bir ilki gerçekleştirelim istedik." diye konuştu.

Nikahı kıyılan çiftler, hep birlikte düğün pastasını keserek buz pistinde Sevgililer Günü'nü kutladı ve ilk danslarını yaptı.