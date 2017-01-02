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Büyük ikramiyeyi sattığını bugün öğrendi

Çekilişte 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti, Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Sayar'ın sattığı belirlendi.

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Büyük ikramiyeyi sattığını bugün öğrendi

Milli Piyangonun yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek bileti, Antalya Şans Oyunları ve Milli Piyango Bayileri Esnaf Odası Başkanı Yalçın Sayar'ın sattığı ortaya çıktı.

Yılbaşı özel çekilişinde 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği çeyrek biletlerden birinin Antalya'da, Sayar'ın Dönerciler Çarşısı karşısındaki standından satıldığı belirlendi.

Yalçın Sayar, 60 milyon liralık büyük ikramiyenin isabet ettiği "2796288" numaralı çeyrek bileti satan bayi olduğunu bugün tesadüfen öğrendiğini söyledi.

Milli Piyango Antalya Şube Müdürlüğünden 12 Aralık 2016 günü Yalçın Sayar adına alınmış 2796201'den 400'e kadar olan 200 biletlik serinin faturasını gösteren Sayar, bir rakamla büyük ikramiyeyi kaçıran ve teselli ikramiyesi kazanan talihlilerin geldiğini, ancak büyük ikramiye talihlisine henüz ulaşamadıklarını belirtti.

İkramiye çıkan talihliye hayırlı olsun dileğinde bulunan Sayar, bileti kime sattığını bilmediğini belirtti.

Teselli ikramiyesi alanların kendisine geldiğini vurgulayan Yalçın Sayar, "Büyük ikramiye çıkan kişiyi de bekliyorum. İnşallah gelir. Ben 30 yıldır böyle bir haber bekliyorum. 3 defa daha büyük ikramiye verdim ama daha geleni görmedim. Umarım ikramiyesini iyi bir şekilde değerlendirir." diye konuştu.

Bu yıl Antalya'da rekor oranda bilet satıldığını da belirten Sayar, "Antalya bilet satışında Türkiye'nin 4'üncü büyük ili. Önümüzdeki yıl ilk 3'e gireriz diye tahmin ediyorum. 1 milyon 250 bin çeyrek, 30 bin yarım, 10 bin adette tam bilet satıldı." dedi.

Öte yandan, 60 milyonluk ikramiyenin 4'te birini kazan Antalyalı talihlinin kim olduğu ise henüz bilinmiyor.

İkramiyenin aldıkları seriye isabet ettiğini gören bazı vatandaşlar da büyük ikramiyeyi kaybetmenin üzüntüsünü yaşadıklarını dile getirdi. AA

Etiketler: milli piyango, Milli Piyango Yılbaşı Özel Çekilişi, antalya
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