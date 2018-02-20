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Buradasınız : » » Bursalı esnaf kadınlardan Afrin'deki Mehmetçiğe destek

Bursalı esnaf kadınlardan Afrin'deki Mehmetçiğe destek

Bursalı esnaf kadınlar, Zeytin Dalı Harekatı kapsamında Afrin'de bulunan Mehmetçiğe bere, atkı, boyunluk ve eldiven gönderdi.

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Bursalı esnaf kadınlardan Afrindeki Mehmetçiğe destek

Bursa Esnaf Kadınlar Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği (BEKAYDER), Afrin’e düzenlenen Zeytin Dalı Harekatı’ndaki askerlere kendi ördükleri bin adet bere, atkı, boyunluk ve eldiven gönderdi. 

130 kadının bir araya gelerek 15 gün içinde tamamladıkları eşyalar sınır bölgesinde görev yapan askerlere kargo ile ulaştırılacak.

BEKAYDER Başkanı Hacer Özyürek, Afrin’deki harekete destek olduklarını ve Mehmetçiğin yanında olduklarını belirterek, “Sırf onların yanında durduğumuz ve bu hareketi desteklediğimiz için kendi el emeklerimizle tüm üyelerimiz onlara bir şeyler ördüler.

Biz bereleri, atkıları örerken sevgimizi, merhametimizi ve dualarımızı katarak yaptık. İnşallah zafer yakındır diyoruz. Gerekirse kendimiz de gideriz. Anadolu ismi boşuna koyulmamıştır. Anadolu analarla doludur. Geçmişte olduğumuz gibi bugün de kahramanlık öykülerini yazmaya devam edeceğiz” diye konuştu. 

Kaynak: İHA

Etiketler: bursa esnaf, kadın esnaf, Zeytin Dalı Harekatı
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