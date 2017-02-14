Bursalı beşizler 1 yaşında

Bursa'da, Fatih ve Hatice Yılmaz çiftinin geçen yıl 12 Şubat'ta prematüre doğan beşizlerinin birinci yaş günü, pasta kesilerek kutlandı.

Yılmaz çiftinin bebekleri için doğdukları özel hastanede doğum günü partisi düzenlendi. Hastane başhekimi Op. Dr. Mustafa Esgin, literatürde son derece az görülen beşiz gebelik ve doğum sürecini bir yıl önce Bursa'da yaşadıklarını hatırlattı.

Sürecin riskli olduğunu anlatan Esgin, "Riskli bir gebelikti. Doğum da riskliydi ve doğumdan sonra yaklaşık 3 ay kadar yenidoğan ünitesinde kaldılar ancak şükürler olsun ki başta annemiz ve babamız, ekibimiz ve doktorlarımızın özverili gayreti sonucunda beşizlerimiz sağ ve sağlıklı olarak birinci yaşlarını doldurdular." dedi.

Bu durumun Türk tıbbının başarısı olduğunu ifade eden Esgin, "Bu çocukların hiçbir komplikasyon gelişmeden sağ ve sağlıklı olarak aramıza katılmaları, Türk tıbbının son yıllarda almış olduğu mesafenin ve geldiği noktanın göstergesidir." diye konuştu.

Esgin, aileyi evlerinde ziyaret ettiğini ve bir gün anne bir gün de babanın geceleri nöbetleşe bebeklere baktıklarını öğrendiğini aktararak, sürecin böyle bir özveriyle devam ettiğini sözlerine ekledi.

"Herhangi bir sağlık problemleri yok"

Beşizlerin sağlık durumu hakkında bilgi veren yenidoğan yoğun bakım uzmanı Birgül Mutlu da geçen yıl 12 Şubat'ta beşizlerin 27 haftalık olarak dünyaya geldiğini hatırlattı.

O süreçte bebeklerin en küçüğünün 880 gram, en büyüğünün ise 1 kilo 90 gram ağırlığında olduğunu aktaran Mutlu, şunları kaydetti:

"Bir yıl boyunca zorlu bir süreç atlattılar. Bebekleri 3 ay kadar yoğun bakımda takip ettik. Takipleri boyunca da herhangi bir komplikasyon ya da ciddi bir sorunla karşılaşmadık. Sadece bir bebeğimiz 'Prematüre Retinopatisi' dediğimiz göz hastalığından dolayı küçük bir lazer operasyon geçirdi. Taburcu olduktan sonra da beşizlerimizden birine kasık fıtığı ameliyatı yaptırdık. Doğduklarında 880 gram ila 1 kilo 90 gram aralığında olan beşizlerimizin şimdi kiloları 6 kilogram ila 7,5 kilogram arasında değişiyor. Herhangi bir sağlık problemleri yok ve hepsi gayet sağlıklı."

Beşizlerin annesi Hatice Yılmaz da yaşadıkları mutluluğu dile getirerek bebeklerin bakımının zorluğuna dikkati çekti.

Baba Fatih Yılmaz ise bebeklerin bakımından ziyade beşizlerin ablası Ecrin'in kıskançlığının kendilerini zorladığını ifade etti.

Konuşmaların ardından pasta kesilerek kutlama yapıldı.