Bursa'da 'Türk Ata Sporları' coşkusu

Bursa ve çevresi dahil Türkiye'deki Yörük-Türkmen dernek ve federasyon temsilcilerinin de katıldığı etkinlik kapsamında, kökbörü (oğlak kapma), pars ve kuşak güreşleri, at yarışı, mangala, at üzerinde ok atma, atlı güreş, yağlı güreş, yaya okçuluğu, cirit, rahvan, matrak cenk sporu gibi spor, savaş ve strateji oyunları oynanmaya başlandı.

Uludağ'ın eteğindeki Kocayayla'da, "Kazak, Kırgız, Uygur, Özbek, Türkmen, Tatar, Nogay" gibi akraba topluluklarının kültürel objeleri, lezzetleri ve giysileri ziyaretçilere kurulan stantlarda tanıtıldı.

Etkinliğe, yurt içi ve yurt dışından sporcular ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katılıyor.

Uluslararası nitelik taşıyan şenlikler, yarın devam edecek.

Şenliğe katılan TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı ve AK Parti Bursa Milletvekili Hakan Çavuşoğlu, burada yaptığı konuşmada, şenlikte emeği geçenlere teşekkür etti. Bu şenliği değerli ve kıymetli bulduğunu aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Çok büyük bir milletiz ve bu milletin kökleri iki bin yıl öncesine kadar gelen köklerdir. Bugün Orta Asya steplerinden, Adriyatik sınırlara kadar bu milletin temsilcisi çok sayıda insanımız yaşamını devam ettiriyor.

Bugün burada tarihin kaderi olarak birbirinden kopmuş, ayrı ayrı devletler kurmuş, ayrı ayrı bölgelerde yaşamaya maruz kalmış insanımızın ortak değerini yansıtan at sırtında, ok elinde ve başka müsabakalarla ortak paydalarımızı yeniden gün yüzüne çıkartmak adına yapılan bu etkinlikleri çok değerli buluyoruz."

Kaynak: AA