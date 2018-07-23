Bursa'da mıhlama rekoru denemesi

Bursa Orhangazi'de düzenlenen 17. Kadırga Şenlikleri'nde 68 kadın aynı anda mıhlama yaptı.

Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği'nin İznik Gölü sahilinde düzenlediği şenliklerde "en fazla kişiyle mıhlama yapma rekoru" denemesi için alana 100 piknik tüpü konuldu.

Festival alanında alınan başvurular neticesinde 68 ev kadını rekor denemesi için piknik tüplerinin başına geçti. Kadınların daha önceden hazırlanan malzemelerle aynı anda yaptığı mıhlamalar, jüri üyeleri ve noter tarafından kayıt altına alındı.

Renkli görüntülerin yaşandığı rekor denemesi için dernek yöneticileri Guinness Rekorlar Kitabı'na başvuracak.

Etkinlikte pişirilen mıhlamalar, rekor için gerekli işlemlerin yapılmasının ardından vatandaşlara ikram edildi.

Orhangazi Trabzonlular Kültür ve Dayanışma Derneği yönetim kurulu üyeleri, şenliklerin ana sponsoru Orhangazi Belediye Başkanı Neşet Çağlayan'a plaket verdi.

Kaynak: AA