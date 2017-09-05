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Buradasınız : » » Bursa'da "insanlık köyü" kuruluyor

Bursa'da "insanlık köyü" kuruluyor

Bursa'nın uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele için bungalovlardan oluşan 3 "insanlık köyü" inşa ediliyor.

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Bursada &quot;insanlık köyü&quot; kuruluyor

Bursa'nın Orhaneli ilçesinde uyuşturucu bağımlılığıyla mücadele için bungalovlardan oluşan 3 "insanlık köyü" inşa ediliyor.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, Vali İzzettin Küçük, Nalınlar Mahallesi'nde devam eden "İnsanlık Köyü" projesinin çalışmalarını inceledi.

Burada proje hakkında konuşan Küçük, zora talip olduklarını, mücadele etmeden hiçbir şeyin başarılamayacağını belirtti.

Türkiye'de ilk kez gerçekleştirilecek bu projeyle 3 büyük köy kurduklarını bildiren Küçük, şunları kaydetti:

"Doktor, din görevlileri ve sosyal uzmanlar gözetiminde, uyuşturucuya bulaşmış yarınlarımızın teminatı gençlerimiz buralarda el sanatlarıyla, tarımla ve daha pek çok uğraşla tedavi görecek. Birinci aşaması tamamlanmak üzere ve bağımlıların alımlarına da başlandı. İnşallah artık her ana baba gibi benim de yüreğimi derinden yaralayan, sokaklarda kendinden geçmiş, ölümün pençesindeki körpecik bedenlerimizi, gençlerimizi uyuşturucu denen bu illetten topyekün mücadeleyle kurtaracağız." AA

Etiketler: bursa, orhaneli, uyuşturucuyla mücadele, insanlık köyü
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