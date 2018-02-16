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Buradasınız : » » Burdur'da "pazar duası" geleneği 42 yıldır sürüyor

Burdur'da "pazar duası" geleneği 42 yıldır sürüyor

Burdur’da Pazar Mahallesi’nde Cuma günleri kurulan semt pazarında 42 yıllık gelenek devam ettiriliyor. Semt pazarı, Ulu Cami’de okunan duayla açılıyor.

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Burdurda &quot;pazar duası&quot; geleneği 42 yıldır sürüyor

Esnafın iyi kazanç sağlaması, vatandaşların da iyi alışveriş yapabilmesi dileğiyle Ulu Cami’nde yapılan duaya, hem esnaf hem de müşteriler eşlik ediyor.

Esnafın ve vatandaşların duadan memnun olduğunu belirten Ulu Cami Müezzini Halil Özer, "Cuma günleri kurulan semt pazarımızda 1976 yılından bu yana pazarcımız tezgahını açtıktan sonra duamızı yapıyoruz. Saat 09.00’da duamızı okuduktan sonra esnafımız ve vatandaşımız duamıza eşlik ediyor. Ardından da alışveriş başlıyor. Bu geleneğimizi sürdüreceğiz" dedi.

Esnaf Adem Ongun ise "Uzun zamandır pazarımızı duayla açıyoruz. Esnaf olarak çok memnunuz. Burdur’da 7 pazarımız var. Keşke 7 pazarımızı da duayla açabilsek. Uygulamanın devam etmesini istiyoruz" diye konuştu.

Kaynak: İHA

Etiketler: ulu cami, semt pazarı, cuma pazarı, Burdur
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