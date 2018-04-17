Bu sezon Erciyes'te 2 milyon 250 bin kişi kayak yaptı

Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin kış sezonu değerlendirme toplantısı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi Meclis Salonu'nda yapıldı.

Toplantıda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Erciyes Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin kayak merkezleri arasında önemli bir yere sahip olduğunu söyledi.

Merkezin, geçmişten bugüne gelişim sürecine değinen Çelik, 2005'te Erciyes Kış Sporları yapıldığını kaydetti.

"122 gün boyunca kesintisiz hizmet verdik"

Erciyes'in 2011-2012 sezonunda uluslararası alana açıldığını belirten Çelik, şöyle devam etti:

"O günden bu tarafa Erciyes tahminlerin üzerinde beğeni alıyor. 2017 yılının kasım ayında sezon başladı ve 2018'in 15 Nisan'ında sezonu bitirdik. 122 gün boyunca kesintisiz hizmet verdik. Sadece 1 gün hava şartlarından dolayı kayak yapılmadı. Sadece gündüz değil gece kayağı da yapılsın diye gece kayakları başlattık. Gece kayakları 16 Aralık'ta başladı, 17 Mart'a kadar devam etti. Bu sezonda Erciyes'te ağırladığımız toplam kayakçı sayısı 2 milyon 250 bin kişi oldu. Kayakçılar anlamında söylüyorum, yaptığımız tanıtımlarla geçen yıla göre bu yıl yüzde 42 kayakçı artışı var. Son 2 senede Erciyes'e gelen kayakçı sayısında yüzde 98'lik bir artışı sağlamış olduk. Ortalama günlük bin 350 kişi, 40 bin kişi de aylık kayakçımız kayak yapmış oldu. Kızakla kayan kişi sayısı ise 160 bin kişi oldu. Yapılan tanıtımlarla yurt dışından misafirlerimizi ağırladık. İki ayda her hafta 250 Rus turist Erciyes'e geldi. Bu durum Erciyes'in uluslararası bir boyuta taşındığının apaçık göstergesi."

Merkezin Kayseri'ye değer kattığını vurgulayan Çelik, Erciyes sayesinde yeni istihdam alanları sağladığını ifade etti.

Erciyes AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Murat Cahit Cıngı da, Erciyes'te çeşitli branşlarda dünya kupası için müsabaka düzenlendiğini, canlı yayınlar sayesinde milyarlarca insana ulaşıldığını kaydetti.

Kaynak: AA