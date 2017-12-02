Bu papağan "Türkiyem" türküsünü ıslıkla çalıyor

Sultan papağanlar en çok konuşmaları taklidi ile bilinir. Fakat Samsun'da bir papağanın sadece taklit yeteneği gelişmemiş. Türkülere ıslıkla eşlik de edebiliyor. En çok da, bağlamayla çalınan "Türkiyem" şarkısına eşlik etmeyi seviyor.

Papağanın sahibi Ramazan Şimşek, ilk zamanlar evde saz çalarken papağanın kendisine daha çok yaklaştığını ve ötmelerinin arttığını farketmiş. Daha sonra o saz çalarken papağan da 'Türkiye' parçasına eşlik etmiş, hatta bu durumu sanal alemde de paylaşıp büyük beğeni toplamışlar.

Sahibi ve Sultan adlı bu papağan adeta bir müzik grubu kurmuşlar.

Kaynak: TRT Haber