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Buradasınız : » » Bu papağan "Türkiyem" türküsünü ıslıkla çalıyor

Bu papağan "Türkiyem" türküsünü ıslıkla çalıyor

Samsun'daki bir papağan sadece konuşmuyor, ıslık da çalıyor. İyi bir müzik kulağına sahip olan bu papağan, bazı melodileri seslendirebiliyor.

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Sultan papağanlar en çok konuşmaları taklidi ile bilinir. Fakat Samsun'da bir papağanın sadece taklit yeteneği gelişmemiş. Türkülere ıslıkla eşlik de edebiliyor. En çok da, bağlamayla çalınan "Türkiyem" şarkısına eşlik etmeyi seviyor.

Papağanın sahibi Ramazan Şimşek, ilk zamanlar evde saz çalarken papağanın kendisine daha çok yaklaştığını ve ötmelerinin arttığını farketmiş. Daha sonra o saz çalarken papağan da 'Türkiye' parçasına eşlik etmiş, hatta bu durumu sanal alemde de paylaşıp büyük beğeni toplamışlar.

Sahibi ve Sultan adlı bu papağan adeta bir müzik grubu kurmuşlar.

Kaynak: TRT Haber

Etiketler: türkiyem türküsü, papağan
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