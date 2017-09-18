Zonguldak'ın Ereğli ilçesine 19 kilometre uzaklıktaki Çayırlı İlkokulu'nun öğrencileri, okul müdürü ve öğretmenlerin özverili çalışmaları, sağlanan imkanlar ve yürütülen projeler sayesinde modern şartlarda eğitim görme şansı yakalıyor.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesindeki Çayırlı İlkokulu'nda görev yapan okul müdürü ile öğretmenler, 2 yıldır yürüttükleri özverili çalışmalarla "Beyaz Bayrak" ödülünü kazandırdıkları köy okulunu, drama ve zeka oyunları sınıflarıyla adeta özel okula çevirdi.

İlçe merkezine 19 kilometre uzaklıktaki Çayırlı köyünde bulunan ilkokul, öğrencilerine sağladığı imkanlar ve yürüttüğü projelerle pek çok okula örnek oluyor.

Okul müdürü Ersin Yalçınkaya, müdür yardımcısı Murat Argun ile 9 öğretmenin, "Bu okuldaki herkes çok mutlu" sloganıyla yürüttükleri çalışmalar sayesinde öğrenciler iyi şartlarda eğitim görme şansı yakalıyor.

Okul, yemekhane ve temiz dersliklerinin yanı sıra öğrencilerin kendilerini ifade edebilecekleri ve öz güvenlerini geliştirebilecekleri drama sınıfı, düşündüren ve teşvik eden "gülen yüzüm bil bakalım" aktivitesi ve zeka oyunları sınıfıyla dikkati çekiyor.

"Askıda kırtasiye"

Ayrıca okulda öğrenciler, "askıda kırtasiye projesi"yle eksiği olan arkadaşlarının ihtiyaçlarını karşılayarak yardımlaşmayı öğreniyor.

Yılda bir kez okul dergisi çıkaran, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'nün düzenlediği çok sayıda yarışmada derece alan Çayırlı İlkokulu, aynı zamanda okul sağlığını ve temizliğini simgeleyen "Beyaz Bayrak" ödülüne, eTwinning projeleriyle ulusal kalite etiketine ve "beslenme dostu okul" unvanına sahip.

Her geçen yıl fiziksel şartlarını daha iyi hale getirmek için Kaymakam Nazım Madenoğlu, ilçe milli eğitim müdürlüğü ve gönüllü vatandaşların desteğini alan öğretmenler, 166 öğrenciye iyi bir gelecek sunmak için çaba sarf ediyor.

"Okulumuz özel okul gibi"

Çocuğunu Çayırlı İlkokuluna gönderen Ruşanlar köyü muhtarı Hikmet Erlat, AA muhabirine yaptığı açıklamada, köylerde insanların genelde çocuklarını okutmak için şehre göç ettiğini söyledi.

Son 2-3 yıldır okulda muazzam bir değişiklik olduğunu belirten Erlat, "Değişikliklerden sonra neredeyse şehirden köylere göç ederek çocuklarını bu okula göndermek istiyorlardı. Açık olan köy okullarımızda bile nakil şekliyle çocuklarımız bu okula gelmek istiyor. Bu okulun bu hale gelmesinde emeği geçen okul müdürümüz, öğretmenlerimiz, okul aile birliğine teşekkür ediyoruz. Eğitim ve öğretim okulumuzda iyi durumda. Gerek öğretmenlerimiz gerek velilerimiz çok ilgili." dedi.

Öğrenci velilerinden Gözde Nur Erol da eşinin işleri dolayısıyla köye taşınmak zorunda kaldıklarını ifade ederek, "Okula kayda, 'Bir köy okulunda çocuğumu okutmak istemiyorum.' diyerek ağlayarak geldim. Daha sonra okula girdiğimde çok farklı geldi. Kendim özel okul mezunuyum, okulumuz aynı o şartlarda özel okul gibi. Her sene yenilikleri merakla bekliyoruz. Drama sınıfımız, zeka oyunlarımız var. Çocuklarımız küçük yaşta bunları görerek özel okul eğitimi düzeyinde yetişiyorlar." diye konuştu.

"Çocuğumu okula severek gönderiyorum"

Öğrenci velisi Mine Güney ise kızını kırsalda bir okula göndermekte başlarda tedirgin olduğunu ve merkezi bir okula göndermeyi planladığını dile getirerek, şöyle devam etti:

"Okul müdürünün çabası, öğretmenlerin ilgisi nedeniyle çocuğumu köy okuluna göndermeye karar verdim. Burada eğitim şartları çok yüksek. Birçok okulda olmayacak derecede eğitim sağlanıyor. Böyle eğitimcilere ihtiyacımız olduğunu düşünüyorum. Okul müdürümüz ve ekibi okulun dekorasyonu ve işçiliğinde bizzat çalışmıştır. Tek gayesi okulumuzu belli noktalara taşımak. Çocuğumu okula severek gönderiyorum ve çok memnunum."

Öğrenci velisi Melek Atalay da burada bir okulda daha önce görmediği birçok imkanla karşılaştığını anlatarak, "Yapılan yenilikleri gördükçe bize bir lütuf olarak düşündüğüm için çok mutluyum. Yemekhanemiz, drama sınıfımız var. Bilmiyordum, ilk kez gördüm. Çok güzel, her şeyden memnunum." ifadelerini kullandı.