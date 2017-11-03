Bu mantarın kilosu 40 lira

Muğla'nın Köyceğiz, Dalaman, Ortaca ve Fethiye ilçelerinde sonbahar yağmurlarının başlamasıyla dağlık kesimlerde yetişen mantar, yöre halkının ekonomisine katkı sağlıyor. Yörede yaşayan vatandaşların, sabahın erken saatlerinde ormanlık alanlarda topladıkları ve halk arasında "çıntar" diye bilinen mantar, yol kenarlarındaki tezgahlarda 35-40 liraya alıcı buluyor.

Ula ilçesi Karabörtlen Mahallesi sakinlerinden 47 yaşındaki İhsan Ay, sezonun ilk çıntarını topladıklarını ve yol kenarında sattıklarını söyledi.

Çıntar sayesinde ailesinin ihtiyacını karşıladığını belirten Ay, "Çıntarlar ekimde çıkmaya başlar ve ocağa kadar devam eder. Yani yağış durumuna bağlı. Bu yıl yağışlar geç geldiği için ilk çıntarı 3 gün önce topladık." dedi.

"Çıntar etten daha lezzetli"

Mahalle sakini Ay, sabah saatlerinde çam ormanlarında zorlu bir yolculuğun ardından çıntar topladıklarını ifade etti.

Ay, "Çıntar etten daha lezzetli. Et fiyatları da zaten o civarda. Doğal bir ürün, ilacı ve gübresi yok. Günün 7-8 saatini çıntar toplamakla geçiriyoruz. Doğal ve zahmetli olduğu için fiyatı da yüksek." diye konuştu.

Yol kenarındaki tezgahlardan alışveriş yapan Hale Şimşek ise çıntarın lezzetinin muhteşem olduğunu dile getirdi. Çıntarın tamamen doğal bir ürün olduğuna dikkati çeken Şimşek, bu ürünün et kadar besleyici ve lezzetli olduğunu vurguladı.

Çıntarı bir çeşit et olarak nitelendiren Hülya Uzar ise "Damak tadı anlamında ayrı bir yeri var. Bu da bitkisel protein. Gözlemesini yap. Soğanla kavur. Biz yöre halkı olarak çok seviyoruz." ifadesini kullandı.

Kaynak: AA