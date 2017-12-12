Bu kış sıcak ve tok geçecek

Şüphesiz ki soğuk hava ve kış koşullarından en yoğun etkilenenler onlar.



Sokak hayvanları kışı daha rahat atlatabilsin diye Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü büyük bir proje başlattı.



Kış aylarında sokak hayvanlarının barınmasında önemli rol oynayacak proje kapsamında halka bin adet kedi ve köpek evi dağıtıldı.

Sokak hayvanlarının soğuk ve kış şartlarında barınma ve yiyecek ihtiyaçlarını karşılamak maksadıyla başlatılan projede Bursa, Balıkesir, Çanakkale, Yalova ve Eskişehir'de barınma evleri vatandaşlara teslim edildi.

Kış boyunca Doğa koruna ve Milli parklar genel müdürlüğü, belediyeler ve hayvanseverlerin katkılarıyla kulübelere düzenli olarak yiyecek de bırakılacak.

AA