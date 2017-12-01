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Bu kebap başka: Leblebili

Çorum'da bir restoran işletmecisi tarafından yapılan leblebili kebap, farklı bir tat olarak müşterilere sunuluyor.

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Bu kebap başka: Leblebili

Türkiye'nin leblebi üretimi konusunda en meşhur ili konumundaki Çorum'da bir restoran işletmecisi tarafından leblebili kebap yapıldı.

Samsun'un pidesi, Gaziantep, Şanlıurfa ve Adana'nın kebabının meşhur olduğunu öne süren restoranın işletmecisi Emre Çıtak, "Şehir dışında gittiğim bir restoranın menüsünde Gaziantep yöresine ait fıstıklı kebabı gördüm. Çorum'un da leblebisi meşhur. Biz de leblebimizi kullanarak pide ya da kebap yapmak istedik. Yaptığımız çalışmalar sonunda kırık leblebi kullanarak bir kebap yaptık. Farklı bir tadı bulunan leblebili kebabımızı müşterilerimizin damak zevkine sunduk." dedi.

Az yağlı dana kıyma, ekmek, soğan, pul biber, sarımsak, kimyon, tuz, karabiber ve leblebi karışımından hazırlanan leblebili kebabı tadanlardan olumlu tepkiler aldıklarını dile getiren Çıtak, "Leblebinin daha önce kurabiyesi, ekmeği ve helvasının yapıldığını biliyorum ancak bir kebabı eksikti. Onu da bizim tamamladığımızı düşünüyorum. Amacımız leblebili kebabımızı önce Çorum'da, sonra da diğer kentlerde tanıtarak restoranların menüsünde görebilmek." diye konuştu.

Restoranda leblebili kebabı tadanlardan Emre Sümbül de ilk duyduğunda ön yargıyla baktığı kebabın tadını çok beğendiğini, çevresindekilere tavsiye edeceğini söyledi.

Kaynak: AA

Etiketler: leblebi, çorum, leblebili kebap
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