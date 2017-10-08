Bu kafede kitap okuyana içecek bedava

Batman'da "Okumak özgürlüğe kanat çırpmaktır" projesi kapsamında açılan kafede kitap okuyana çay, kahve ve diğer içecekler ücretsiz veriliyor.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca desteklenen Gençlik Projeleri Destek Programı kapsamında İmam Hatipliler Derneği ( ÖNDER) Batman Şubesinin "Okumak özgürlüğe kanat çırpmaktır" projesi kapsamında Kültür Mahallesi'nde oluşturulan kafe okuyuculara kapılarını açtı.

Yaklaşık üç bin kitabın olduğu kafede kitap okuyanlara çay, kahve ve kurabiye ikramı yapılıyor.

Kafenin açılışında konuşan Vali Yardımcısı Mekan Çeviren, projedeki hedefin gençleri güzel şeylere yönlendirmek olduğunu belirterek, "Her kitap bir bilgi hazinesidir, okyanuslara açılan penceredir. Bu kapsamda milli ve manevi değerlerine bağlı, donanımlı, üreten, bilinçli gençlik yetiştirmek istiyoruz." dedi.

ÖNDER Batman Şube Başkanı Mehmet Işık, Gençlik ve Spor Bakanlığının projeye 100 bin lira destek sunduğunu belirterek, "Kitap kafeden faydalanmak ücretsiz. Amacımız kitapları çocuklara sevdirmektir." dedi.

Fatma Zehra İmam Hatip Lisesi 11. Sınıf öğrencisi Helin Dindar, kitap kafenin kitap okuma ihtiyacını çeşitlilik açısından karşılayabilecek seviyede olduğunu söyledi.

Üniversite öğrencisi Bahattin Sırlan, rahat ortamda kitap okumaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.