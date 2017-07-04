Bu hamama giren serinler

Kütahya’da, restore edildikten sonra restoran olarak hizmet vermeye başlayan tarihi Küçük Hamam, 38 dereceye ulaşan sıcak havalarda bunalanların tercih ettiği mekanlar arasında yer alıyor.

Kütahya’da, Germiyanoğlu Beyliği tarafından yaklaşık 600 yıl önce yaptırıldığı bilinen ve zaman içinde çarşı ve hamam olarak kullanılan, kentin işlek caddelerinden Cumhuriyet Caddesi'ndeki tarihi Küçük Hamam, restorasyonun ardından restoran olarak hizmet veriyor.

Restoran işletmecisi Hüseyin Acar, Küçük Hamam’ı 2010'da Vakıflar Genel Müdürlüğünden restore etme karşılığında 20 yıllığına kiraladıklarını ve restoran olarak işletmeye başladıklarını söyledi.

Hamamın mimari özelliğinden dolayı müşterilerine otantik bir ortamda hizmet sunduklarını belirten Acar, "Şehrimizin merkezinde bulunan tarihi hamamın mimari özelliğini bozmadan, yaptığımız düzenlemelerle restorana çevirdik ve bu şekilde hizmet veriyoruz." dedi.

"Yöremizin lezzetli yemeklerini müşterilerimize sunuyoruz"

Restoranın nostaljik görüntüsünün yanı sıra sunduğu serin havadan dolayı da tercih edildiğini dile getiren Acar, şöyle devam etti:

"Tarihi hamamı biz şu anda restoran kafe olarak işletiyoruz. Hava sıcaklığı dışarıda yaklaşık 35-40 derece arasında değişirken burası oldukça serin. Dışarıdaki sıcaklardan bunalan müşterilerimiz eski hamam olan burayı tercih ediyor. Atasözünde 'Hamama giren terler' deniliyor ama bizim buraya gelen tam tersine serinliyor. Burada yöremizin lezzetli yemek ve tatlarını müşterilerimize sunuyoruz."

"Serin ortamından dolayı bu hamam restoranı tercih ediyorum"

Tarihi hamamın mimarisi itibarıyla çok serin olacağını düşündüğü için tercih eden İrfan Arslan da serin bir ortamda yemek yemenin keyfini yaşadığını dile getirdi.

Kahvaltı yapmak için tarihi hamamı tercih eden müşterilerden Ulviye Karaca ise "Hamamlar genelde sıcak olarak bilinir ama burası gayet serin. Sıcak havalarda genelde serin ortamından dolayı bu hamam restoranı tercih ediyorum. Burada serin bir ortamda kahvaltı yaptım. Burayı herkese tavsiye ediyorum." diye konuştu.