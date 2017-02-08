Bu güvercinlerin fiyatı 60 bin lirayı buluyor

Bitlis Caddesi'ndeki kahvede bir araya gelen güvercin meraklıları, açık arttırma usulüyle ihaleye çıkarılan güvercinlere türüne ve özelliklerine değer biçiyor.

Kahve işletmecisi Fuat Şancı, Muş'un yanı sıra, çevre illerden, Antalya ve İstanbul'dan güvercin meraklılarının kente gelerek ihalelere katıldığını söyledi.

Güvercin fiyatlarının tür ve özelliklere göre değişiklik gösterdiğini belirten Şancı, "Burada her hafta güvercin ihalesi yapılıyor. Bazı güvercin türlerinin fiyatı 50 liradan başlayıp 60 bin liraya kadar yükseliyor. Araba veren bile var. Muş'ta kuş sevgisi çok fazla, yaklaşık olarak 10 bin kişi kuş besliyor. Ben de 7 yaşından beri kuşların içindeyim. Bu kuşlar bana inanılmaz huzur veriyor." diye konuştu.

Güvercin sevgisine para biçilemeyeceğini dile getiren Ömer Özcanlı da sürekli ihalelere katılarak güvercin aldığını aktardı.

Şu anda 60 güvercini bulunduğunu kaydeden Özcanlı, şöyle konuştu:

"Burada kuşları beğenenler ihale ile alır. 50 liradan başlayan ihale en yüksek teklif verilinceye kadar devam eder. Yazın çok güzel ihalelerimiz, uçuş turnuvalarımız olur. Çevre illerde de kuş besleyen arkadaşlarımız var. Onlar buraya gelir, biz oraya gideriz. Güvercinler sayesinde çevre illerde de çok güçlü bağlarımızın olduğu arkadaşlarımız var. Bu arkadaşlarımızla birbirimize kuş hediye ederiz."